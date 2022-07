Fognini po hudem boju premagal Bedeneta

Fabio Fognini je tako prišel še do jubilejne 400. profesionalne zmage, v osmini finala se bo pomeril z Rusom Karenom Kačanovom.

Fabio 400 🤩@fabiofogna seals his 400th career win with a 6-3 3-6 7-6 win over Bedene!#HamburgOpen pic.twitter.com/8C5fICwGgT