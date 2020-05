Federer pomaga Afriki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je danes sporočila Fundacija Rogerja Federerja na svoji spletni strani. S tem denarjem želijo pomagati 64 tisoč otrokom in njihovim družinam, ki živijo v pomanjkanju hrane. Po navedbah fundacije velika večina teh otrok sicer prejme obrok hrane v šolah, ki pa so zdaj zaradi koronakrize zaprte.

Švicarjeva fundacija je sicer najbolj dejavna ravno na črni celini, kjer se ukvarja s številnimi izobraževalnimi projekti v Bocvani, Malaviju, Namibiji, Zambiji, Zimbabveju in Južni Afriki, domovini Federerjeve matere. Po informacijah dpa naj bi v zadnjih 16 letih, odkar deluje fundacija, izobrazbo prejelo okoli 1,5 milijona otrok.

Preberite še: