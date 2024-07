The winning moment 🙌



Centre Court erupts as @EmmaRaducanu secures her place in the 4R#Wimbledon pic.twitter.com/3VhRbt8Nzx — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2024

Emma Raducanu je leta 2021 navdušila teniški svet, ko je senzacionalno zmagala turnir za grand slam. Od takrat naprej so se ji začele stvari podirati. Njena igra ni bila pravi ravni, predvsem so jo pestile tudi poškodbe. Svoje pa je verjetno naredila tudi velika prepoznavnost, ki si jo je pridobila praktično čez noč.

Lani je morala šele 21-letnica iti kar na tri operacije. Čakala sta jo dolga rehabilitacija in trdo delo. A zdaj se je ena najbolj popularnih igralk na turneji vrača na stara pota. To kaže na domačem turnirju, pred domačimi igralci.

Lani je morala iti kar na tri operacije. Foto: Instagram

Govorila si je …

Po zmagi v tretjem krogu, ko je zlahka opravila z Grkinjo Mario Sakkari (6:2, 6:3), deveto igralko sveta, je dejala, da že dolgo ni tako uživala na igrišču in se predvsem zavedala ene stvari.

"Govorila sem si, da ne vem, kolikokrat v življenju bom dobila priložnost igrati pred polnim osrednjim igriščem, zato sem res hvaležna za podporo," je povedala trenutno šele 135. igralka sveta, pred leti pa se je zavihtela že med prvo deseterico.

Emma Raducanu se je po težkih časih uspela pobrati in najti pravo pot. Foto: Guliverimage

Poskušala je, da rezultat ne bi vplival nanjo

Pri svojem zadnjem dvoboju je bila najbolj ponosna, da je bila v vsakem trenutku osredotočena in odločena na vsako točko.

"Maria (Sakkari op. p.) je igralka prve deseterice. Na nek način sem šla v dvoboj sproščeno, ampak je izjemno močna, ima veliko orožij in vedela sem, da se bom morala boriti. Poskušala sem, da rezultat ne bi vplival name. Vsako točko moraš odigrati, kot da je tvoja zadnja, ne da bi bil ob tem dramatičen."

V uvodnih treh dvobojih letošnjega Wimbledona je bila zelo suverena. Foto: Guliverimage

Vidi se, da je spet našla ljubezen do tenisa. Vrnil se ji je nasmeh na obraz, prav tako pa so njeni udarci danes veliko bolj prodorni.

"Poskušam zmagati vsak dan in dajem vse od sebe. Nekatere dneve zmagaš, ko igraš odličen tenis in je to lahko dovolj. Nekatere dneve pa igraš neverjeten tenis. In ključno je, da vsak dan daš vse od sebe."

Že prej je kazala dobre igre

Marsikdo je dvignil obrvi, ko se je odločila, da bo spustila OP Francije in se pripravljala na sezono na travi. Očitno so se ona in njena ekipa odločili za pravo potezo, saj je dobre igre kazala že na turnirjih v Nottinghamu, ko se je prebila do polfinala in Eastbourneju, ko je prišla do četrtfinala. Zdaj pa se je na turnirjih za grand slam prvič po zmagi na OP ZDA (2021) prebila med najboljših šestnajst igralk.

Naslednja nasprotnica Raducanujeve je Lulu Sun, kvalifikantka iz Nove Zelandije, ki do tega turnirja še ni dobila dvoboja na turnirju za grand slam.

