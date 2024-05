Emma Raducanu je leta 2021 opozorila nase, ko je navduševala z igrami v Wimbledonu. Nekaj mesecev pozneje je na turnirju za grand slam (OP ZDA) poskrbela za eno največjih senzacij v tenisu. Postala je prva igralka, ki se je na turnir za grand slam prebila skozi kvalifikacije, nato pa še zmagala turnir v New Yorku.

Tenis je začela igrati pri treh letih. Foto: Guliverimage

Bolj bodo pritiskali, bolj se bo upirala

Za temi uspehi se skriva trdo delo in tudi nekoliko posebna vzgoja njenih staršev. Raducanujeva se je rodila očetu Romunu in mami Kitajki. Ko je bila stara dve leti, so se iz Kanade preselili v Veliko Britanijo, pri treh letih pa je prvič stopila na teniško igrišče.

"Na začetku me je v to silil oče. Ni mi bilo všeč, toda ko sem postala starejša, je tenis postal moja prioriteta, tako da sem se sama silila v to. Starši so zelo vsiljivi. Še posebej so bili, ko sem bila mlajša. Zdaj mi govorijo, kaj je po njihovem mnenju najbolje, vendar se zavedajo, da bolj kot bodo pritiskali, bolj se bom upirala," je za The Times povedala Raducanujeva, ki sicer danes starše bolj razume.

"V mladinskih letih sem videla nekaj izjemnih igralcev, ki so imeli popustljivejše starše. Ti so rekli: 'V redu je, če si izgubil.' A ti igralci ne igrajo več tenisa, zato ne obtožujem svojih staršev."

V svoji mladosti ni imela prav veliko časa za prijatelje, še manj za najstniške ljubezni. Foto: Guliverimage

V svoji mladosti ni imela prav veliko časa za prijatelje, še manj za najstniške ljubezni. "Starši so bili zelo proti fantom, saj je to motilo moj trening. Tudi ko sem bila mlajša, se nisem smela družiti s svojimi prijateljicami. Dolgo časa sem jim to zamerila, ampak zaradi tega sem postala samozavestnejša in sem se dobro počutila v lastni družbi, kar je tudi velika prednost."

Očitno sta njena starša nekoliko omilila strog pristop do svoje hčerke, potem ko so jo konec lanskega leta povezali s sinom milijarderja Carlosom Agostinellijem, ki je bil tudi sam vnet športnik in nadarjen nogometaš, preden se je posvetil študiju.

Emma Raducanu bo letos izpustila OP Francije. Foto: Guliverimage

Odpovedala kvalifikacije za OP Francije

Emma Raducanu je trenutno šele 212. igralka sveta, saj so šle po velikem uspehu na OP ZDA stvari pri njej samo še navzdol. Pogosto je menjala trenerje, prav tako so jo pestile poškodbe. Morala je iti na operacijo obeh zapestij in gležnja, kar jo je za kar nekaj časa oddaljilo od igrišč. Odločila se je, da bo izpustila tudi letošnji turnir v Parizu – OP Francije.

Preberite še: