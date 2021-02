"Drug drugega bosta poskušala 'ubiti'"

Čeprav ne gre za tako imenovano teniško klasiko, ko bi se v finalu lahko pomerila Novak Đoković in Rafael Nadal, mnogi trdijo, da bo šlo med Đokovićem in Medvedjevim za zelo napet in izenačen dvoboj. In kaj sta glavna akterja povedala pred dvobojem.

"O tem se lahko pogovarjamo cel dan, ampak z vsem spoštovanjem do teh igralcev, bodo morali še veliko delati." Foto: Guliverimage

Đoković meni, da bodo morali mladi fantje še veliko delati

O Novaku Đokoviću ne potrebujemo izgubljati besed, saj je zadnja leta eden najboljših teniških igralcev na turneji in kot je povedal, ga zanimajo tudi zgodovinski rekordi. Eden izmed teh je tudi, da bi v zmagah na turnirjih za grand slam prehitel Federerja in Nadala, ki imata 20 zmag, on pa bo v nedeljo lovil 18.

"O tem se lahko pogovarjamo cel dan"

Že nekaj let govorijo, da prihaja mlada generacija igralcev, katera naj bi izrinila veliko trojico. A dejstvo je, da tega še ni prišlo in srbski zvezdnik se ne misli kar tako vdati v usodo. "Pritisk je vedno tukaj. Vedno se govori o prihodu mlade generacije in zamenjavi. V realnosti se to ne dogaja. O tem se lahko pogovarjamo cel dan, ampak z vsem spoštovanjem do teh igralcev, bodo morali še veliko delati. Ne bomo se kar tako predali," je pred dvobojem za Eurosport razlagal Đoković, ki bo v nedeljo napadal skupno 18. zmago na turnirjih za grand slam.

Daniil Medvedjev ne čuti pritiska pred finalom. Foto: Guliverimage

Devet let mlajši Rus na teniški turneji trenutno velja za najbolj vročega igralca. Ta namreč že vse od lanskega novembra ne pozna poraza. Nazadnje je lopar pred nasprotnika položil 30. oktobra. Do danes je zbral neverjetnih dvajset zaporednih zmag. Medvedjev zmage na turnirjih velike četverice še nima, a enkrat je že igral v finalu, ko je izgubil proti Nadalu. Tisti poraz je bil zanj dobra izkušnja.

"V nedeljo me čaka še eden najboljših igralcev. Ne čutim velikega pritiska, ker Novak ni še nikoli izgubil tukaj v finalu. On čuti pritisk, ker želi ujeti Federerja in Rafo (v zmagah na turnirjih za grand slam, op. p.). Upam, da bom pokazal svoj najboljši tenis. Kot smo lahko videli, če igram dobro, lahko premagam velika imena. Đoković ima več izkušenj, ampak lahko več izgubi," je po petkovem polfinalu bil optimističen 25-letni Medvedjev.

Novak Đoković bo moral v nedeljo igrati svoj najboljši tenis. Foto: Guliverimage

Đoković bo moral igrati svoj najboljši tenis

Tudi teniški strokovnjaki se strinjajo, da bo zelo zanimiv dvoboje in nekateri se ne bi čudili, če bi ta trajal tri ali štiri ure. "Če bosta oba igralca zdrava, potem lahko pričakujemo peklenski dvoboj," je povedal Alex Corretja, nekdanji drugi igralec sveta in še dodal.

"Mislim, da bosta drug drugega ubila. Pričakujem zelo dolg dvoboj. Oba imata podoben slog igre. Oba bosta iskala svoj servis, njuni backhandi so neverjetni … Edina stvar, ki jih razlikuje je, da ima Đoković 17 zmag na turnirjih za grand slam, od tega osem v Melbournu. Če pogledamo oba, mislim, da je Medvedjev v nekoliko boljši formi. Zelo težko ga bo premagati. Đoković bo moral igrati na najvišji ravni in moral bo imeti zelo jasen načrt igre."

Boris Becker nekaj več možnosti pripisuje Beograjčanu Boris Becker je nekaj časa uspešno sodeloval s Srbom. Foto: Guliverimage/Getty Images

Boris Becker je eden tistih, ki Đokovića najbolje pozna, saj sta nekaj let uspešno sodelovala. Legendarni Nemec meni, da Novak zagotovo za nasprotnika ne bi izbral Medvedjeva, saj gre za zelo nepredvidljivega igralca.

OP Avstralije je njegov najljubši turnir. Ta turnir je zmagal osemkrat in to vsekakor vpliva na nasprotnika. Novak je za mene favorit, ampak Medvedjev je zagotovo najtežji nasprotnik, ki ga je lahko dobil v finalu. Mladi Rus lahko prav tako zmaga," je za nemški Eurosport povedal Becker.