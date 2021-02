Bomo gledali še eno prevlado Japonke?

Obe igralki sta na poti do finala oddali le en niz. Bradyjevi je v tretjem krogu turnirja na poti stala tudi naša Kaja Juvan, kateri je Američanka oddala štiri igre. Naomi Osaka je bila v vseh dvobojih zelo prepričljiva, največji odpor ji je v osmini finala nudila Garbine Muguruza.

Japonka in Američanka sta do zdaj igrali štiri medsebojne dvoboje. Boljši izkupiček pa ima dve leti in pol mlajša Osaka. Jennifer Brady je edini dvoboj dobila leta 2014 na turnirju nižje ravni (New Braunfels ITF) in že takrat je Osaka nanjo naredila močan vtis.

Osaka bo v soboto lovila svojo četrto lovoriko na turnirjih za grand slam, medtem ko 25-letna Američanka še nima zmage na turnirjih velike četverice.