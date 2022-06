Đokovića kar nekaj časa ne bomo videli, kaj pa Federer?

Novak Đoković je po bolečem porazu na OP Francije, ko je moral v četrtfinalu priznati premoč Rafaelu Nadalu, za nekaj dni odšel v domači Beograd, zdaj pa je v Črni gori. Tam nabira nove moči za prihodnje turnirje. Prvi na njegovem seznamu je Wimbledon, tretji letošnji turnir za grand slam, kjer bo tudi branil lansko zmago.

Novak Đoković in Goran Ivanišević Foto: Twitter - Voranc

Že Goran Ivanišević je pred kratkim namignil

Eden od najboljših igralcev vseh časov bo opravil sklop priprav, nato pa bo neposredno odpotoval v London na "sveto travo", kjer je v svoji karieri že šestkrat dvignil pokal. "Najverjetneje nič. Bomo še videli, ampak zdaj je pomembno, da se psihološko opomore. Kot sem že prej govoril. Ljudje, kot so Novak, so nekaj posebnega in drugače razmišljajo. Malo časa potrebujejo, da se vrnejo in da sestavijo nekatere stvari v glavi, ampak vseeno potrebujejo nekaj časa. Vem, da bo pripravljen za travo," je pred časom v intervjuju za srbski Sport Klub povedal trener Goran Ivanišević.

Beograjčan se je za takšen odločil scenarij že lani. Pravzaprav je na turnirju na Majorki igral v dvojicah, kjer se je prebil do finala. Đoković bo tudi to leto prvi nosilec turnirja v Wimbledonu, čeprav od ponedeljka ne bo več prvi igralec sveta.

Novak je na turnirju v Wimbledonu zmagal v letih 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 in leta 2021. Najbolj prestižen turnir na turneji se začne 27. junija in bo trajal vse do 10. julija.

Foto: Guliverimage

Federer razkril načrte

V javnosti se je oglasil tudi Roger Federer, ki je še enkrat potrdil, da se bo vrnil na Laverjevem pokalu. Švicar ni igral že vse od lani, ko je izpadel v četrtfinalu Wimbledona. Po tistem je moral iti na operacijo kolena, po kateri še vedno okreva. Federer se je tudi sam zavedal, da bo okrevanje dolgotrajno.

"Operacija je bila potrebna. Po Wimbledonu nisem mogel več igrati. Upam, da se bom lahko vrnil do septembra do Laverjevega pokala," je povedal 40-letni športnik, ki je med drugim dejal, da bo v prihodnje zelo selektivno zbiral turnirje, na katerih bo igral.

"Ne bom igral 20 turnirjev na leto. Urnik turnirjev bo bolj redek. Vem, da bi radi moji otroci želeli videti še nekatera mesta, kot sta Miami in London," je še povedal Baselčan.