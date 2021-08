Đoković v 336. tednu začenja boj za zgodovino

Glede na to, da se večina najboljših igralcev ni udeležila zadnjega pripravljalnega turnirja pred odprtim prvenstvom ZDA, se lestvica ATP na vrhu ni spremenila. Novak Đoković bo skušal v New Yorku kot vodilni igralec na svetu osvojiti še četrti grand slam v sezoni.

Đoković, ki bo na vrhu lestvice ATP že 336. teden, lahko z naslovom v New Yorku postane drugi igralec v odprti eri tenisa oziroma od 1968 dalje in Avstralcu Rodu Laverju (1969) z zmagami na vseh štirih največjih turnirjih sezone. Z 21. osvojenim grand slamom bi hkrati prehitel Rogerja Federerja in Rafaela Nadala, ki na US Opnu ne bosta nastopila in ki imata v svojih zbirkah po dvajset največjih naslovov.

Slovenija v New Yorku ne bo imela svojih predstavnikov. Aljaž Bedene je udeležbo odpovedal zaradi zdravstvenih težav, Blaž Rola pa je pokleknil na zadnji kvalifikacijski stopnički.

* Lestvica ATP (30. avgust):

1. (1) Novak Đoković (Srb) 11.113

2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 9980

3. (3) Stefanos Cicipas (Grč) 8350

4. (5) Alexander Zverev (Nem) 8240

5. (4) Rafael Nadal (Špa) 7815

6. (6) Dominic Thiem (Avt) 6995

7. (7) Andrej Rubljov (Rus) 6400

8. (8) Matteo Berrettini (Ita) 5533

9. (9) Roger Federer (Švi) 4125

10. (10) Denis Shapovalov (Kan) 3580

...

67. (66) Aljaž Bedene (Slo) 1012

180. (179) Blaž Rola (Slo) 410

219. (221) Blaž Kavčič (Slo) 314

...