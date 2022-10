Đoković spregovoril o maskah, ki so padle

Srbski teniški igralec Novak Đoković je razkril, da neuradno iz Avstralije dobiva pozitivne namige o njegovem igranju na OP Avstralije. Prav tako je omenil maske in zanimivo se mu je zdelo spremljati, kako so se nekateri do njega vedli v tem letu.

Številnim ljubiteljem športa je še zelo dobro znana zgodba z letošnjega OP Avstralije, potem ko je moral eden od najboljših teniških igralcev vseh časov zaradi neizpolnjevanja pogojev zapustiti Avstralijo. Ob tem pa je srbski zvezdnik dobil triletno prepoved vstopa v Avstralijo. Ta primer ni dvignil prahu samo v športni, ampak tudi v svetovni javnosti. Za prihodnje leto so neuradne informacije o njegovem igranju v Melbournu veliko bolj spodbudne.

Novak Đoković v zadnjem obdobju igra izjemen tenis, potem ko je osvojil dva turnirja zapored. Foto: Reuters

Še vedno čaka na odgovor, a informacije spodbudne

"Avstralija … Imamo nekaj spodbudnih informacij, ampak je še vse neuradno. Komuniciramo prek mojih odvetnikov v Avstraliji, pravzaprav oni komunicirajo z vladnimi organizacijami, ki so odgovorne za moj primer. Seveda upam, na pozitiven odgovor. Upam, da bom v naslednjih tednih prejel odgovor. Ta mi bo namreč omogočil, da se bom ustrezno pripravil na začetek sezone, če bo ta v Avstraliji," je uvodoma za Sportal.rs povedal Beograjčan.

Poudaril je, da si sam želi iti tja, čeprav je položaj, kar zadeva morebiten odhod, drugačen kot letos. Avstralija je država, kjer je vedno igral svoj najboljši tenis. To je razvidno tudi iz njegovih rezultatov. Nole je v Melbournu kar devetkrat dvignil prestižno lovoriko. Zato je v deželi "tam spodaj" vedno motiviran.

Ker ni mogel igrati na ameriški teniški turneji, je Novak Đoković letos obiskal Stožice in si ogledal tekmo med Slovenijo in Srbijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Trenutno sedmi igralec sveta je priznal, da je izgon iz Avstralije pri njem pustil nekatere psihološke posledice. Zaveda se, da so ljudje, ki menijo, da zaradi nekaterih razlogov ne bi smel priti v Avstralijo.

"Spoštujem to. Vsak ima svoje mnenje v zvezi s položajem, v katerem sem se znašel. Nikogar nisem užalil ali na kakršenkoli način izrazil nespoštovanja. Vedno sem poskušal pokazati, da je pomembno, da ima vsak pravico svobodno izbirati. Glede na odločitve, ki sem jih sprejel, sem vedel, da bodo nekatere posledice. Na primer, da ne bom šel v ZDA. Za Avstralijo je bilo drugače, ker sem imel dovoljenje, a na koncu se je zgodilo, kar se je zgodilo. Epilog zgodbe poznamo. Zdaj spet čakam na dovoljenje. Še dobro, da so v Avstraliji odprli meje za necepljene. Trenutno imam prepoved vstopa v državo in upam, da jo bodo odpravili. Še enkrat, ni vse v mojih rokah."

"Veliko mask je padlo in zanimivo je opazovati, kako se je kdo vedel do mene v tem letu." Foto: Guliverimage

Dobil je življenjsko lekcijo

Kljub vsem stvarem, ki so se mu dogajale v sezoni 2022, je poskušal stvari vedno gledati s pozitivne strani. "Ne le, da verjamem, ampak vem, da vse, kar se mi je zgodilo, predvsem v Avstraliji … To mi je prineslo nekaj pomembnih življenjskih lekcij in spoznanje, kako želim živeti, in spoznal sem, kako naj živim naprej, sploh v teniškem svetu. Veliko mask je padlo in zanimivo je opazovati, kako se je kdo vedel do mene skozi to leto," je še povedal 21-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.