Đoković navdušen nad Luko Dončićem in si domišlja …

Navdušen nad Dončićem kot tudi nad Dragićem

Na spletu so zaokrožili posnetki, kako Novak Đoković s svojima mlajšima bratoma igra košarko. Domači novinarji so ga vprašali, ali bi se lahko kdo sploh kosal trojki Jokić, Dončić in Đoković ter nasmejali 34-letnega Beograjčana.

"Američani so brez dvoma močni. A glede na to, da imamo najboljše košarkarje na svetu, mislim, da se dobro kosamo z njimi. Vasilije Micić je proglašen za najkoristnejšega košarkarja Evrolige, Nikola Jokić bi moral dobiti nagrado za najkoristnejšega igralca lige NBA, Luka Dončič igra neverjetno. Prav tako tudi Bogdanović, Dragić, Nurkić … Mislim, da kot vsi drugi športniki ali velika večina z Balkana, si domišljam, kako bi bilo videti vse skupaj. Še posebno v košarki. Kako bi bilo to videti, kakšen bi bil to 'dream team'! Najmočnejša ekipa na svetu," je razlagal Nole, ki sicer zelo rad igra tudi košarko.

Novak Đoković bi rad igral na OI v Tokiu. Foto: Guliverimage

Olimpijske igre: "Ne bi se preveč zanašal na medije"

V zadnjih časih se veliko govori o razmerah na Japonskem in morebitni odpovedi olimpijskih iger. Te ima v načrtu tudi 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Rad bi osvojil zlato olimpijsko medaljo, kar bo vse prej kot lahka naloga.

"Ne bi se preveč zanašal na medije, ker je veliko špekuliranja in raznih interesov. Ne vem, ne morem soditi, ali je dobro, če bodo ali ne bodo, a tam imam namen igrati. Za zdaj je mišljeno, da bo manj ljudi na tribunah. Če jih sploh ne bi bilo, potem bi razmislil, če bi sploh igral," je so Đokovićeve besede zapisali srbski mediji.