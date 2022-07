Đoković na seznamu za New York, a možnosti je res malo

Prireditelji so danes objavili širši seznam sodelujočih oziroma kandidatov za nastop, na njem pa je tudi domača zvezdnica Serena Williams, ki se je nedavno na prestižnem turnirju v Wimbledonu vrnila na teniška igrišča, a je bila s porazom v prvem krogu neuspešna. Na domače odprto prvenstvo ZDA se bo pripravljala tudi na turnirju v Cincinnatiju.

Wimbledonski zmagovalec Đoković pa po zmagi, ki je bila njegova 23. lovorika na turnirjih za grand slam, zelo verjetno ne bo mogel nastopiti še v New Yorku, čeprav je tudi na tem seznamu.

Kot so sporočili prireditelji, sami nimajo zadržkov glede vstopa igralcev, in so na seznam 42 dni pred začetkom dali vse, ki so glede na uvrstitev na lestvicah WTA in ATP lahko uvrščeni v žreb. A obenem poudarjajo, da bodo seveda morali spoštovati pravila, ki veljajo za vstop v to državo.

Ta čas pravila v ZDA prepovedujejo vstop v državo necepljenim tujim osebam, Đoković pa je že večkrat poudaril, da svojega stališča glede cepljenja ne bo spreminjal.

Na seznamu pa so tudi ruski igralci, vključno s prvim igralcem sveta Danilom Medvedjevom, ki ni mogel nastopiti v Wimbledonu, ker so v Veliki Britaniji ruskim igralcem zaradi vojne v Ukrajini prepovedali nastope. V New Yorku pa Rusi ne bodo smeli tekmovati z ruskimi nacionalnimi simboli.

