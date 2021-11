Đoković bo še sedmič v karieri sezono končal kot številka 1

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković bo še sedmič v karieri sezono končal na prvem mestu lestvice ATP, potem ko je dobil zadnji masters sezone v Parizu, rekordnega 37. Španec Rafael Nadal je izgubil še eno mesto in je šesti. Pred njim so Rus Danil Medvedjev na drugem mestu, Nemec Alexander Zverev, Grk Cicipas in Rus Andrej Rubljov.