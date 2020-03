Slovenci po presenetljivem izpadu zadovoljni z žrebom

Zmagovalci se uvrstijo v kvalifikacije svetovne skupine I, poraženci pa v kvalifikacije svetovne skupine II. V dvoboju proti Paragvaju (65. mesto) je Slovenija (50. mesto) v vlogi nosilca.

"Igramo doma, ocenjujem, da je to dober žreb. Paragvaj ni blizu, tako da ne bo dolgega potovanja. Na papirju smo izraziti favoriti. Oni nimajo tako kakovostnih igralcev. Z žrebom sem res zadovoljen in se že veselim dvoboja," je o tekmecih dejal kapetan Miha Mlakar.

Dvoboj s Paragvajci bo na sporedu 17. in 18. julija ali 18. in 19. septembra, če vmes ne bo novih težav zaradi širjenja novega koronavirusa. Teniški turnirji na mednarodni ravni (ATP, WTA in ITF) so odpovedani najmanj do 20. aprila.

Preberite še: