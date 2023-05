Danes začenja še mladi Danec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem OP Francije se nadaljujejo dvoboji prvega kroga. In tudi danes ne bo dolgčas na pariških igriščih. Med drugim bosta igrala drugi nosilec turnirja Daniil Medvedjev in Holger Rune.

Holger Rune, šesti nosilec turnirja, je v Pariz prišel z zelo lepo popotnico, saj je letos na pesku zbral 13 zmag in le tri poraze. V prvem dvoboju se bo pomeril z Christopherjem Eubanksom, ameriškim igralcem, ki je trenutno na 74. mestu lestvice ATP. Igralca do zdaj še nista igrala medsebojnega dvoboja. Rune se je lani prebil do četrtfinala.

Daniil Medvedjev je letos postavljen kot drugi nosilec turnirja. Čeprav se Rus na pesku ne počuti najbolje, je letos na tej podlagi zbral deset zmag in dva poraza, še bolj pa je pomembno, da je dobil turnir serije masters v Rimu. V prvem krogu se bo pomeril z Brazilcem Thiagom Seybothom Wildom, trenutno 172. igralcem sveta. Tudi onadva bosta igrala prvi medsebojni dvoboj.

Na delu bo tudi Casper Ruud, lanski finalist tega turnirja. Norvežan ima letos v svoji igri kar nekaj nihanj, zato upa, da bo v Parizu našel pravo formo. V prvem krogu bo na igrišču Suzanne-Lenglen igral s kvalifikantom Eliasom Ymerjem iz Švedske.

Zanimivi dvoboji:

Thiago Seyboth Wild (BRA) – Daniil Medvedev (RUS, 2)

Gael Monfils (FRA) – Sebastian Baez (ARG)

Elias Ymer (ŠVE) – Casper Ruud (NOR, 4)

Richard Gasquet (FRA) – Arthur Rinderknech (FRA)

Alexander Zverev (NEM, 22) – Lloyd Harris (JAR)

Holger Rune (DAN, 6) – Christopher Eubanks (ZDA)

