Danes na OP ZDA na delu kar tri mamice

Deseti dan OP ZDA bosta potekala še zadnja dva četrtfinalna dvoboja. Od štirih igralk so tri od njih že ponosne mamice. To so Serena Williams, Viktorija Azarenka in Tsvetana Pironkova.

Kot prvi bosta na osrednje igrišče stopili Serena Williams in Tsvetana Pironkova. Američanka in Bolgarka sta do zdaj igrali štiri medsebojne dvoboje. Prav vsi so se končali v korist Serene Williams. A zadnjega sta igrali pred petimi leti v Cincinnatiju, tako da je danes veliko odprtega.

Za Williamsovo je to že 20. nastop na OP ZDA. Do zdaj je v New Yorku uspela zmagati šestkrat. Skupno pa lovi že 24. lovoriko za grand slam.

Drugi dvoboj bosta igrali Viktorija Azarenka, ki se počasi vrača na stara pota, saj je pred dobrim tednom zmagala turnir Cincinnati. Njena nasprotnica bo Elise Mertens. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj. Azarenka je do zdaj že dvakrat igrala v finalu OP ZDA, a vedno ostala brez lovorike. To je zanjo že 50. nastop na turnirjih za grand slam.