Brez pretresov na lestvici ATP, Sinner na vrhu

Sledita Nemec Alexander Zverev ter Rusa Danil Medvedjev in Andrej Rubljov. Med elitno deseterico je prišlo le do enega premika, zmagovalec turnirja v Hertogenboschu Alex de Minaur iz Avstralije je napredoval na sedmo mesto in prehitel Norvežana Casperja Ruuda in Poljaka Huberta Hurkacza.

Zmagovalec Stuttgarta Jack Draper, nova številka ena britanskega tenisa, se je povzpel za devet mest in je po novem 31.

Najboljši Slovenec Bor Artnak je znova pridobil nekaj mest. Tokrat je napredoval za 12 in je zdaj na 435. mestu. Blaž Rola, edini preostali Slovenec med prvo tisočerico, je 490. Naslednji najboljši slovenski tenisač je 18-letni Matic Križnik na 1073. mestu.

* Lestvica, ATP (17. junij):

1. (1) Jannik Sinner (Ita) 9480 točk

2. (2) Carlos Alcaraz (Špa) 8580

3. (3) Novak Đoković (Srb) 8360

4. (4) Alexander Zverev (Nem) 6885

5. (5) Danil Medvedjev (Rus) 6485

6. (6) Andrej Rubljov (Rus) 4710

7. (9) Alex de Minaur (Avs) 4085

8. (7) Casper Ruud (Nor) 4025

9. (8) Hubert Hurkacz (Pol) 3950

10. (10) Grigor Dimitrov (Bol) 3775

...

435.(447) Bor Artnak (Slo) 106

490.(488) Blaž Rola (Slo) 87

