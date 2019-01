Bomo zadnjič videli igrati Andyja Murrayja? Na delu tudi Nadal in Federer.

Prvi bo na osrednje igrišče stopil Rafael Nadal. Španca v prvem krogu čaka domačin James Duckworth, ki je dobil posebno povabilo organizatorja. To bo zanju prvi medsebojni dvoboj. Kot zadnji par bosta na osrednje igrišče stopila Roger Federer in Uzbekistanec Denis Istomin. Do zdaj sta odigrala šest dvobojev in vse do zdaj je dobil zimzeleni Švicar.

Foto: Gulliver/Getty Images Pred dnevi je za velik pretres v tenisu poskrbel Andy Murray, ki je napovedal slovo od profesionalnega tenisa. Škot bo v prvem krogu igral proti Špancu Robertu Bautistu Agutu, trenutno 23. igralcu sveta. V primeru zmage Aguta bi se lahko zgodilo, da bi bil to zadnji Murrayjev dvoboj v karieri. Statistika govori v prid Andyja, ki je bil do zdaj trikrat boljši od Aguta.

Zelo zanimiv bo obračun tudi med povratnikom na OP Avstralije Bernardom Tomicem in Hrvatom Marinom Čilićem, ki je postavljen kot šesti nosilec turnirja.