Bo Nadal nadaljeval v svojem slogu?

OP AVSTRALIJE, 3. DAN (ATP)

Nadala, ki je v prvem dvoboju oddal le tri igre, v drugem krogu čaka Argentinec Leonardo Mayer. Igralca sta do zdaj štirikrat prekrižala loparja, vsakokrat je bil boljši Španec, ki v Avstraliji lovi drugo zmago in skupno 17. na turnirjih za grand slam.

Na delu bo še tretji nosilec turnirja Grigor Dimitrov. Bolgar bo tokrat igral proti Američanu McDonaldu Mackenzieju, ki je trenutno 186. igralec sveta.

Najboljši hrvaški igralec Marin Čilić bo tokrat igral v proti Portugalcu Joãu Sousi. Za Čilića je to jubilejni, deseti nastop na OP Avstralije. Najbolje se je odrezal leta 2010, ko se je prebil do polfinala. Čilić in Sousa sta do zdaj igrala trikrat, vsakokrat pa je zmagal Hrvat.