Bo Đoković danes prišel do novega rekorda?

Na teniškem turnirju v Wimbledonu bosta v petek v moški konkurenci na sporedu polfinalna dvoboja. Na osrednje igrišče bosta prva stopila Novak Đoković in Jannik Sinner, za njima pa bosta igrala še Carlos Alcaraz in Daniil Medvedjev.

Lani v četrtfinalu Wimbledona je bil Jannik Sinner oddaljen le en niz od velike zmage proti Novaku Đokoviću, a je Srbu na koncu uspel preobrat. Italijan in Srb bosta tokrat igrala v polfinalu. Za Sinnerja bo to šele prvi polfinale na turnirjih za grand slam, medtem ko Đoković igra že svoj 46. polfinale na turnirjih velike četverice in se je s tem izenačil z Rogerjem Federerjem. V primeru zmage bi Nole igral v svojem že 35. finalu na turnirju za grand slam, s tem pa bi postavil absolutni rekord v tem športu.

Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja. Poleg lanskega Wimbledona sta leta 2021 igrala v Monte Carlu, ko je bil po dveh nizih ravno tako boljši Beograjčan.

Carlos Alcaraz lovi svoj prvi finale v Wimbledonu. Foto: Guliverimage

V drugem polfinalu bosta igrala Carlos Alcaraz in Daniil Medvedjev, zadnja dva zmagovalca OP ZDA. Španec in Rus lovita svoj prvi finale v Wimbledonu in drugo zmago na turnirjih za grand slam. Sicer imata oba igralca do zdaj za seboj zelo dobro sezono. Medvedjev je do zdaj zbral 46 zmag in osem porazov, medtem ko je Alcaraz zbral 45 zmag in le štiri poraze. Do zdaj sta igrala dva medsebojna dvoboja, izid v zmagah pa je 1:1.

Wimbledon, polfinale Novak Đoković (Srb, 2) – Jannik Sinner (Ita, 8)

Carlos Alcaraz (Špa, 1) – Daniil Medvedjev (Rus, 3)

