Poškodba Kavčiča: Zadnjih šest mesecev sem garal in bil na pravi poti

Triintridesetletni Ljubljančan, ki je v Bielli lovil 18. zmago na turnirjih challenger, je v finalu že vodil s 7:6 in 4:3, ko je dež posegel v dogajanje in dvoboj prestavil na naslednji dan. Njegov tekmec, Argentinec Facundo Bagnis, je nato izenačil dvoboj na 1:1 v nizih, pred tretjim pa je Kavčič izobesil belo zastavo.

"Gre za poškodbo zadnje mišice. Trenutno me zelo boli, že ob vsakem daljšem koraku je zelo boleče. Po prekinitvi in vodstvu sem začutil bolečino pri 5:4 za tekmeca. Takoj sem vedel, da ne bom mogel nadaljevati. Kljub zdravniški pomoči nadaljevanje ni bilo možno. Razočaran sem. Zadnjih šest mesecev sem garal in bil na pravi poti. Res sem dobro treniral in verjamem, da bi s takšno igro prišel nazaj med najboljše," je za Tenis Slovenija povedal Kavčič, ki je v polfinalu premagal rojaka Blaža Rolo s 5:7, 6:4 in 6:1.

