Bizarno: ker je odšel na igrišče, so ga kaznovali z odvzemom igre #video

Beloruski teniški igralec Ilija Ivaška je na turnirju v St. Petersburgu povsem izgubil živce, potem ko mu je glavni sodnik odvzel igro. Razlog za to je bil, ker je šel igralec na stranišče in si zato vzel preveč časa.

Teniški igralci nimajo počitka, saj se nekateri teniški turnirji odvijajo naprej. Precej bizaren primer je doživel Ilija Ivaška, ko je v prvem krogu igral proti Adrianu Mannarinu. Ivaška je med sporom s sodnikom in supervizorjem turnirja povsem izgubil živce in začel vpiti na oba.

Vse skupaj se je začelo, ko si je Ivaška v drugem nizu pri izidu 3:2 zahteval medicinsko pomoč in pozneje prosil, če gre lahko na stranišče. Glavni sodnik dvoboja to ni vzel kot medicinski odmor in Ivaško prosil, da naj se čimprej vrne. Beloruskega igralca kar nekaj časa ni bilo nazaj, medtem pa sta imela sodnik in supervizor dolg pogovor.

Zmaga je bila potem še slajša.

Amazingly, after receiving a game penalty, Ivashka won three games in a row and eventually closed out the match in straight sets.



Ivaška ni mogel verjeti, kaj se mu dogaja

Ko se je 138.igralec sveta vrnil na igrišče in spoznal, da mu je sodnik za vsako podaljšano minuto vzel točko, kar je na koncu pomenilo, da je izgubil igro in imel zaostanek 2:4, se s tem ni mogel strinjati. Ivaška se je branil, da je prosil za zdravniški "timeout". "Medicinski 'timeout' ne moreš uporabiti za odhod na stranišče," mu je razlagal glavni sodnik.

"Ne, to mora biti šala. To je bilo nujno, ker nisem mogel stati na igrišču, če bi želel da bi *** na igrišču, potem bi to storil," se je branil 26-letni igralec iz Minska.

Ko je glavni sodnik uradno razglasil kazen, je Ivaška povsem znorel in vpil, da je kaj takšnega nemogoče. "Razumem te, ampak moram upoštevati pravila. Lahko zdaj igramo," mu je dejal sodnik.

Pozneje so le nadaljevali z dvobojem, katerega je na koncu dobil Ilija Ivaška z izidom 6:3 in 7:6.