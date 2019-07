Bazilašvili drugič zaporedoma najboljši v Hamburgu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gruzijski teniški igralec Nikoloz Bazilašvili je drugo leto zaporedoma slavil na turnirju ATP v Hamburgu z nagradnim skladom 1,85 milijona evrov. Sedemindvajsetletni igralec iz Tbilisija je v današnjem finalu po dveh urah in devetih minutah premagal šest let mlajšega Rusa Andreja Rubljeva s 7:5, 4:6 in 6:3.