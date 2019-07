Jakupovićeva brez finala v Latviji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović se ni prebila v finale tekmovanja dvojic na turnirju WTA v latvijski Jurmali. V polfinalu je Slovenko in Romunko Irino premagala prvopostavjlena naveza, latvijsko-kazahstanski par Jelena Ostapenko-Galina Voskobojeva, s 7:6 (1), 6:2. V finalu bosta njuni tekmici Kanadčanka Sharon Fichman in Srbkinja Nina Stojanović.

Do polfinala na 250.000 evrov vrednem tekmovanju sta Slovenka in Romunka prišli po petkovi četrtfinalni zmagi proti poljsko-indijski navezi Katarzyna Kawa-Ankita Raina s 6:0 in 6:2.

Stebe in Ramos v finalu Gstaada

V finalu teniškega turnirja ATP v švicarskem Gstaadu z nagradnim skladom 586.140 evrov bosta igrala Španec Albert Ramos in nekoliko presenetljivo šele 455. z letvice ATP Nemec Cedrik-Marcel Stebe.

Nemec si je prvi finale ATP v karieri zagotovil po dvojnem sobotnem sporedu; najprej je moral dokončati prekinjeni četrtfinale proti Italijanu Thomasu Fabbianu s 6:4, 2:6, 6:4. Potem je v polfinalu ugnal še petega nosilca Portugalca Joaa Souso s 3:6, 6:1, 6:2.

Tekmec nemškega igralca bo 85. igralec sveta Ramos, ki je v polfinalu premagal sedmopostavljenega rojaka Pabla Andujarja s 7:6 (3), 6:4.

Rubljev in Bazilašvili finalista Hamburga

V finalu 1,85 milijona evrov vrednega turnirja ATP v Hamburgu bosta igrala Rus Andrej Rubljev in Gruzijec Nikoloz Bazilašvili. Prvi je v polfinalu premagal Španca Pabla Carrena Busto s 4:6, 7:5, 6:1, četrti nosilec iz Gruzije pa drugopostavljenega domačega aduta Alexandra Zvereva s 6:4, 4:6, 7:6 (5).

Bazilašvili bo tako lahko v Hamburgu branil lansko zmago, skupno pa bo lovil tretji turnirski uspeh. Nemec pa je po skoraj triurnem dvoboju ostal brez želenega finala pred domačimi navijači, podobno se mu je v Hamburgu zgodilo že leta 2014.

Latvijsko-poljski finale v Jurmali

Latvijka Anastasija Sevastova in Poljakinja Katarzyna Kawa sta finalistki teniškega turnirja WTA v Jurmali z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Prvopostavljena domačinka je v polfinalu s 6:4 in 6:2 izločila šestopostavljeno Rusinjo Anastazijo Potapovo, Kawa pa je bila s 6:2 in 6:3 boljša od Američanke Bernarde Pera.

V finalu Palerma Bertensova in Teichmannova

V finalu 250.000 evrov vrednega teniškega turnirja WTA v Palermu se bosta pomerili prva nosilka Nizozemka Kiki Bertens in osma Švicarka Jil Teichmann. Nizozemka je v polfinalu s 6:1, 7:5 premagala Španko Paulo Badosa, Švicarka pa Rusinjo Ljudmilo Samsonovo s 6:3, 6:1.

ATP:

WTA:

Preberite še: