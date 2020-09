Avstrijsko-nemški finale na US Opnu: Thiem in Zverev za naslov

Avstrijski teniški igralec Dominic Thiem se je po polfinalni zmagi nad lanskim finalistom Rusom Danilom Medvedjevom s 6:2, 7:6 (7) in 7:6 (5) prvič v karieri prebil v finale odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Drugi nosilec, ki je obenem postal prvi avstrijski finalist v zgodovini US Opna, se bo v finalu pomeril z Nemcem Alexandrom Zverevom.

Thiem se je tako četrtič v karieri prebil v finale enega od turnirjev velike četverice, za zdaj še ni osvojil nobenega.

V finalu se bo pomeril z Nemcem Alexandrom Zverevom. Foto: Reuters

Že pred Thiemom si je kot prvi finale na stadionu Arthurja Asha priigral 23-letni Zverev, ki je s tem postal najmlajši finalist po Srbu Novaku Đokoviću leta 2010 s prebojem v finale grand slama. Obenem je prvi nemški finalist turnirja velike četverice po Rainerju Schüttlerju leta 2003 na OP Avstralije.

Foto: Gulliver/Getty Images

Zverev, sicer peti nosilec letošnjega OP ZDA, si je svoj prvi finale grand slama priigral po petih nizih z zmago nad 20. nosilcem Špancem Pablom Carrenom Busto s 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3.

Nemec, ki je bil favorit tega dvoboja, je že zaostajal dva niza in le malokdo je verjel, da se še lahko vrne v igro, a sam ni izgubil upanja. "Gledal sem na semafor, ko sem zaostajal dva niza. Nisem mogel verjeti. Igram polfinale, kjer naj bi bil favorit in zdaj zaostajam dva niza in nimam nobenih možnosti, ker igram tako slab tenis. Vedel sem, da moram začeti igrati boljši tenis in da moram biti bolj stabilen," je po dvoboju razlagal Zverev.

Še nikoli tako vesel, a ga čaka še dvoboj

Po skoraj treh urah in pol si je sedmi igralec sveta le oddahnil in si priigral svoj prvi finale na turnirjih za grand slam. "Uvrstil sem se v svoj prvi finale in to je vse, kar je pomembno. Vedel sem, da moram bolje igrati. Še nikoli se nisem vrnil po dveh nizih zaostanka. To je prvič v karieri. Vesel sem, da mi je to uspelo tukaj, v polfinalu turnirja za grand slam. Ne morem biti bolj vesel, ampak pred seboj imam še en korak," je po dvoboju še povedal 23-leti teniški igralec.

New York, grand slam (53,4 milijona dolarjev):



- moški, polfinale:



Alexander Zverev (Nem/5) : Pablo Carreno Busta (Špa/20) 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3;

Dominic Thiem (Avt/2) : Danil Medvedjev (Rus/3) 6:2, 7:6 (7), 7:6 (5).

