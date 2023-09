Avstralija, Finska in Kanada v četrtfinalu Davisovega pokala

V teniškem Davisovem pokalu je znanih šest četrtfinalistk. Ob reprezentancah Češke, Srbije in Nizozemske, ki so napredovale že po drugem krogu, so si danes v zadnjem krogu vstopnico za Malago konec novembra priborile še izbrane vrste Kanade, Avstralije in Finske. V nedeljo bosta znani še zadnji četrtfinalistki iz skupin A in B.