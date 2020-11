Avstralcu Millmanu pri 31 letih prvi naslov v karieri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralec John Millman je zmagovalec teniškega turnirja ATP 250 v Nursultanu v Kazahstanu z nagradnim skladom 234.080 evrov. Enaintridesetletni Avstralec je v finalu po uri in 49 minutah ugnal Francoza Adriana Mannarina s 7:5, 6:1 in prvič slavil na najvišji ravni.

Millman je pred tem dvakrat igral v finalu, v Budimpešti (2018) in Tokiu (2019), a je obakrat ostal praznih rok. Tokrat je v izenačenem prvem nizu do odločilnega odvzema servisa prišel v 12. igri, v drugem pa je bil še bolj prepričljiv in ga dobil s 6:1.

Mannarino je v kazahstanski prestolnici zabeležil deseti nastop v finalu, doslej pa je slavil le enkrat, in sicer lani v Hertogenboschu na Nizozemskem.

Nursultan, ATP (234.080 evrov):

- finale:

John Millman (Avs/4) : Adrian Mannarino (Fra/3) 7:5, 6:1.