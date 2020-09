Andy Murray prejel posebno povabilo za Roland Garros

Zmagovalec treh turnirjev za grand slam Andy Murray je prejel posebno povabilo za nastop na teniškem odprtem prvenstvu Francije, so sporočili organizatorji. Triintridesetletnik, ki je osvojil OP ZDA 2012 in Wimbledon 2012 in 2016, je eden od osmerice igralcev, ki so prejeli vabilo na Roland Garros. Turnir se bo začel 27. septembra.