Nemec znova zanikal zlorabo nekdanjega dekleta

Šaripova je lani oktobra Zvereva obtožila fizične in čustvene zlorabe, ki jo je takoj zanikal. Zgodba je zadnje dneve spet glasnejša, zato se je Zverev čutil dolžnega, da se oglasi.

"V to zadevo sem vključil svoje nemške in ameriške odvetnike. Ti so že pridobili predhodno odredbo proti viru in avtorju, ki je objavil lažne obtožbe. Sodišče je sledilo našim trditvam in navedbam, obtožbe so obrekovalne in lažne. Odvetniki so zato sprožili nadaljnje postopke proti avtorju, sam pa se s tem ne bom več ukvarjal," je sporočil četrti nosilec turnirja v New Yorku.