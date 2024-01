16-letno igralko bo zaradi rokovanja z Rusinjo preiskovalo ministrstvo

MAKE UKRAINE HUMANE AGAIN: 16-year-old Ukrainian tennis player Yelyzaveta Kotliar reportedly faces charges in Ukraine after shaking hands with a Russian player following the Ukrainian girls' loss. The @Ukraine Ministry of Sports is said to have opened a case against her for… pic.twitter.com/URPjw3qdy2 — Lumumba Amin 🇺🇬 (@LumumbaAmin) January 22, 2024

Ukrajinska teniška igralka Elizaveta Kotljar je v prvem krogu mladinskega OP Avstralije igrala proti Rusinji Vladi Minčevi in izgubila po dveh nizih in dobri uri igranja. Elizaveta je poskrbela za polemike, potem ko se je po končanem dvoboju rokovala z rusko nasprotnico.

V Ukrajini ne verjamejo, da je šlo za nesrečno naključje

Za mnoge je bilo to veliko presenečenje, saj se ukrajinski in ruski športniki vse od ukrajinsko-ruske vojne ne rokujejo. Ukrajinske teniške igralke in igralci s tem namreč izkazujejo solidarnost ukrajinskim vojakom, ki se borijo na fronti.

Rokovanje mladoletnic pa vendarle ni tako nedolžno, kot se zdi na prvi pogled. V Ukrajini ne verjamejo, da je šlo pri rokovanju za nesrečno naključje, zato naj bi tamkajšnje ministrstvo za mladino in šport primer vzelo pod drobnogled in preučilo.

Elizaveta Kotljar na desni.

Oče mlade igralke: To se ne bo več zgodilo

Kmalu po tem dejanju se je oglasil tudi oče mlade teniške igralke Konstantin Kotljar. Ta se je trudil pogasiti požar, ki ga je zakuhala njegova hčerka. Sprva je zapisal, da gre šele za 16-letno teniško igralko, ki nima izkušenj z največjih turnirjev.

"Takšni turnirji so velik pritisk za športnike. Na začetku kariere se je težko soočiti s tem in težko je, da nisi nervozen. Na žalost se moja hčerka po porazu ni umirila, njena čustva niso bila pod nadzorom in ravno tako ni nadzorovala svojega vedenja. Avtomatično je po koncu dvoboja naredila svoj ritual in se rokovala z nasprotnico. Ne da bi se zavedala, da je nasprotnica iz države, ki je napadla našo državo. To je bila napaka, zaradi katere je Lisi zelo žal, zagotavlja, da se to ne bo več ponovilo. Je domoljubna in takšna bo ostala tudi v prihodnje."

Elina Svitolina Foto: Guliverimage

Že vse od začetka vojne ignorirajo rokovanje

Sicer lahko že nekaj časa lahko spremljamo, kako najboljše ukrajinske teniške igralke zavračajo rokovanje z ruskimi igralkami, predvsem Elina Svitolina, Marta Kostjuk in Lesia Tsurenko. Pred kratkim smo lahko videli, kako se zadnja ni rokovala z belorusko teniško igralko Arino Sabalenko, potem ko jo je ta premagala s 6:0, 6:0.

