Zaradi njih bomo še mnogokrat poslušali Zdravljico #video

V Sloveniji imamo srečo, da so mladi športni upi tako na gosto posejani, da je izbira peščice, ki ji bomo v pregledu leta 2019 namenili več pozornosti, izredno občutljiva in težavna. Predstavljamo deset mladih, zelo nadarjenih slovenskih športnikov, na katere lahko slovenska športna javnost računa že zdaj.

Foto: Sportida

Začnimo s teniško igralko Kajo Juvan, najbolj obetavno športno osebnostjo v letu 2019 po izboru članov Društva športnih novinarjev Slovenije. Devetnajstletnica že vrsto let velja za eno najbolj obetavnih teniških igralk. Ne samo pri nas, ampak tudi zunaj naših meja.

Z zmago na prestižnem mladinskem turnirju Orange Bowl je izstopala že v mladinski konkurenci, lani se je iz mladinskih olimpijskih iger v Buenos Airesu vrnila s kar dvema zlatima medaljama.

V zadnji sezoni se je zelo dobro znašla tudi v članski konkurenci. Dvakrat se je uvrstila na turnir za grand slam (OP Francije in Wimbledon). Blestela je predvsem v dvoboju proti Sereni Williams v Wimbledonu, ko je Američanki celo vzela prvi niz. Kaja je letos sezono končala na 127. mestu.

Najstnica šport uspešno prepleta tudi s šolskimi obveznostmi. Jeseni je z odliko opravila maturo in zaključila izobraževanje na gimnaziji Bežigrad.

Nadaljujmo s Sandrom Tomassinijem Jeršinom, komaj 15-letnim atletom iz Ljubljane, ki je na začetku letošnjega poletja kot strela z jasnega udaril v slovenski športni prostor.

Foto: Damjan Šparovec

Na področnem atletskem osnovnošolskem prvenstvu v Ljubljani je v višino skočil kar 220 centimetrov in tako premaknil kar nekaj mejnikov v enem mahu.

Pri Mednarodni atletski zvezi (IAAF) statistike za kategorije mlajših od 16 let sicer ne vodijo, a če bi jo, bi ta rezultat pomenil svetovni rekord v njegovi starostni kategoriji.

Ob tem je postavil tudi najboljši rezultat leta na svetu v kategoriji do 18 let, ki si ga ob koncu leta deli še s tremi atleti, "počistil" pa je tudi nekaj slovenskih rekordov. Popravil je slovenski rekord v kategoriji do 16 let, izenačil pa se je tudi s slovenskimi rekorderji v kategoriji do 20 let.

Foto: Stanko Gruden, STA

Nepozabna sezona je tudi za Lučko Rakovec, 19-letno športno plezalko iz Ljubljane, ki je že v prvi sezoni, ki jo je v celoti preživela v članski konkurenci, stopila na zmagovalni oder tekme svetovnega pokala v težavnosti (na domači tekmi v Kranju je osvojila tretje mesto) in v Edinburgu na Škotskem osvojila naslov evropske prvakinje v težavnosti.

Edina tekma, ki jo bo varovanka trenerja Anžeta Štremflja želela čim prej pozabiti, je kvalifikacijska tekma v Toulousu v Franciji, kjer je za gib ostala prekratka za uvrstitev na olimpijske igre v Tokio 2020.

Tudi 19-letna Klara Lukan je v letošnjem letu, zadnjem, ko je še nastopala v mladinski kategoriji, navdušila. Poleti je na mladinskem evropskem prvenstvu v teku na 5000 metrov osvojila zlato medaljo, sijajno sezono pa zaokrožila s še enim naslovom evropske podprvakinje, ki ga je na začetku zime osvojila na evropskem mladinskem prvenstvu v krosu.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Ne samo to, v letu 2019 je simpatična Dolenjka postavila tudi nekaj državnih rekordov. V članski kategoriji je nova rekorderka v teku na 200 metrov (5:47,15) in v cestnem teku (33:23), med starejšimi mladinkami, od katerih se poslavlja, pa je letos postavila nova mejnika v teku na 3000 (9:13,29) in 5000 metrov (16:03,62).

Uspešno je opravila tudi z mednarodno maturo na Gimnaziji Bežigrad in se preselila v študentske klopi.

Devetnajstletni Alex Cisar velja za enega najbolj obetavnih biatloncev v slovenskem prostoru in širše. Študent fizioterapije, ki je pred dnevi prejel častno nagrado za fair play (potem ko je na tekmi državnega prvenstva ob poskusu prehitevanja tekmeca nehote s smučko pohodil njegovo palico, mu je brez oklevanja ponudil svojo), velja za široko razgledanega mladeniča in med novinarji zelo želenega sogovornika.

Foto: Vid Ponikvar

Potem ko je zlati maturant iz Britofa pri Kranju lani blestel v mladinski konkurenci – med drugim je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Osrblieju na Slovaškem osvojil tri medalje, od tega dva naslova svetovnega prvaka –, je letos napredoval v člansko vrsto.

Priznava, da je članski biatlon nekaj povsem drugega kot biatlon na mladinski stopnji in da se mora še marsičesa naučiti.

Pogovor s Cisarjem bomo objavili v prihodnjih dneh.

Benjamin Šeško ni dopolnil še niti 17 let, a je že poskrbel za rekorden posel NK Domžal.

Foto: NK Domžale

Ko je poleti zapustil rumeno družino, je bogati avstrijski prvak Salzburg zanj odštel okrog tri milijone evrov.

Mladi napadalec se je izkazal v mladinski ligi prvakov, tekmovalno formo nabiral pri avstrijskem drugoligašu Lieferingu, kjer se je vpisal v zgodovino kot prvi igralec, rojen leta 2003.

Nadarjeni 18-letni košarkar, ki je bil do letos član Real Madrida, po novem je njegov delodajalec klub Fuenlabrada, a igra kot posojen košarkar v drugi španski ligi za Zamorano.

Foto: Vid Ponikvar

Njegovo povprečje v 25 minutah igre znaša 9,6 točke, 4,1 skoka in 3,6 asistence na tekmo.

Na zadnjem evropskem prvenstvu do 18 let je s slovensko reprezentanco osvojil bronasto medaljo in bil izbran v peterko prvenstva. Njegovo povprečje je znašalo 11,6 točke, 8,6 skoka in 7,4 asistence na tekmo.

Na četrtfinalni tekmi proti Veliki Britaniji je prišel do trojnega dvojčka (14 točk, 14 asistenc in deset skokov) in postal šele šesti košarkar v zgodovini s tem dosežkom na prvenstvu do 18 let.

V tekmi za tretje mesto sta mu zmanjkali le dve točki, da bi ponovil ta dosežek, ki je postal "zaščitni znak" Luke Dončića v ligi NBA – osem točk, 12 asistenc in deset skokov.

Odbojkarja Roka Možiča, sina nekdaj vrhunskih odbojkarjev Mojce in Petra Možiča, smo že lani uvrstili v nabor mladih upov in izpostavitev si vsekakor zasluži tudi letos.

Foto: Aleš Oblak

S komaj 17 leti je dijak II. gimnazije Maribor najboljši igralec Maribora, ki v slovenski odbojkarski ligi zaseda prvo mesto. Selektor Alberto Giuliani ga je povabil tudi na članske priprave za nastop na evropskem prvenstvu, kjer sicer priložnosti za igro ni dobil, je bil pa povabljen tudi na priprave za olimpijske kvalifikacije.

Odbojkarski biser, ki velja za enega najbolj obetavnih igralcev odbojke v naših koncih, se odlično znajde tudi na mivki. Na kadetskem evropskem prvenstvu v odbojki na mivki je v paru z Rokom Bračkom osvojil drugo mesto, s partnerjem Črtomirjem Bošnjakom pa je na svetovnem prvenstvu v kategoriji do 21 let osvojil peto mesto. Peta sta bila tudi na EP v konkurenci do 20 let.

197 centimetrov visoki Možič, ki so ga v svoje vrste vabili pri ACH, na njegov naslov pa prihajajo tudi ponudbe iz tujine, si želi nekoč zaigrati v italijanski ligi, sanja pa tudi o lovljenju točk v ligi prvakov. Njegov vzornik je Kubanec Wilfredo León, eden najboljših odbojkarjev na svetu.

Leto 2019 je bilo pomembno tudi za Klaro Apotekar, judoistko iz judo kluba Sankaku na Lopati pri Celju, ki se je z evropskih iger v Minsku v Belorusiji julija letos vrnila z dvema zlatima odličjema, ki ju je osvojila na isti tekmi. V istem trenutku. Kot zmagovalka evropskih iger je namreč postala tudi evropska prvakinja v kategoriji do 78 kilogramov.

Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Apotekarjeva se je z borilnim športom, ki je Sloveniji prinesel že pet olimpijskih medalj (bron in zlato Urške Žolnir, zlato Tine Trstenjak ter bron Lucije Polavder in Ane Velenšek), začela ukvarjati pri petih letih. Enostavno je sledila poti svoje šest let starejše polsestre Ane Velenšek, dobitnice bronastega odličja na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, in na tej poti vztrajala.

Vzporedno s športno kariero se visokorasla (kar 186 centimetrov visoka) Štajerka posveča tudi študiju. Po končani gimnaziji se je vpisala na ekonomsko fakulteto, zares našla pa se je šele na študiju velnesa, ki ji odpira široko paleto kariernih poti.

Med mlade upe uvrščamo tudi rokometaša Matica Grošlja, ki s svojo življenjsko zgodbo, posejano s številnimi preprekami, dokazuje, da je pot do vrhunstva mogoča tudi z boleznijo in poškodbami na poti. Danes 22-letni Trboveljčan je okusil oboje, težave z mononukleozo, nato pa še poškodbo kolena, ki sta mu močno, a zgolj začasno, pristrigli krila.

Foto: Mario Horvat/Sportida

Glavni odliki rokometaša, ki se je kalil v trboveljskem Rudarju, nato pa še ne polnoleten prestopil v celjski klub Pivovarna Laško, sta višina in skočnost, marsikdo ga vidi kot vodilnega desnega zunanjega v reprezentanci prihodnosti. Še posebej ga odlikuje odlična igra v obrambi, kjer je uporaben in zanesljiv tudi na najodgovornejših položajih v središču postavitve, a tudi v napadu ima samozavest sprožiti kakšno raketo s svojo levico ali uprizoriti prodor.

Letos Grošelj svojo nadarjenost potrjuje s konstantnimi igrami in 19 goli v ligi prvakov, kar je več, kot jih je dal v štirih prejšnjih sezonah skupaj.

Reprezentančno priložnost mu je omogočil že nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović, poznavalci rokometa pa so prepričani, da tudi pri novemu selektorju Ljubomiru Vranješu ne bo nič drugače.

Švedski strokovnjak srbskih korenin je Grošlja že povabil v Zreče, na zaključne priprave za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo med 9. in 26. januarjem prihodnje leto na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji.