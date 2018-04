Umrl je "oče" priljubljenega Lipka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številne maskote živijo samo tako dolgo, kolikor traja prireditev, za katero so bile ustvarjene, maskota Lipko živi in je zelo aktivna še danes. Njej idejni oče Boris Lutman je po poročanju Primorskega dnevnika za posledicami srčne kapi preminil v sredo. Star je bil 43 let.

Foto: Sportida

Lutman se je po poročanju omenjenega časnika izobraževal na fakulteti za industrijsko oblikovanje na Politehniki v Milanu, kjer je diplomiral s specializacijo strategije produkta.

S sodelavci je zasnoval brezžični polnilec za pametne telefone. Oblikovalec iz Štandreža na Goriškem je zadnjih 15 let živel v Ljubljani. Najprej se je pridružil biroju mladih oblikovalcev, nato pa je leta 2005 odprl svoj oblikovalski studio Lutman Design. Leta 2013 je skupaj s sodelavci izdelal maskoto evropskega košarkarskega prvenstva v Sloveniji, ki jo je poimenoval Lipko in je še danes stalnica na košarkarskih prireditvah.

Leto pozneje se je s projektom za brezžični polnilec Swich, namenjenem polnjenju baterij pri pametnih telefonih, uspešno prijavil na ameriški platformi Kickstarter.

Kot še piše Primorski dnevnik je bil Lutman v mladosti tabornik, tam se je spoznal tudi z lokostrelstvom, ki se mu je posvečal vrsto let. Dejaven je bil tudi pri štandreškem kulturnem društvu Oton Župančič, udeleževal se je mladinskih raziskovalnih taborov pod okriljem Narodne in študijske knjižnice. Rad je obiskoval Kinoatelje, poučeval na tehničnem zavodu Jurij Vega v Gorici, pri Valu iz Štandreža je igral odbojko.

Bil je tudi mož in oče sedemletnemu sinu.

Lipko je bil prisoten tudi na sprejemu za slovensko košarkarsko reprezentanco, ki je septembra lani v Istanbulu osvojila naslov evropskih prvakov. Foto: Sportida