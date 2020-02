Slovenska nogometašica v reklami z zvezdniki svetovnega športa #video

Nogometašica in trenerka Tjaša Kavšek kot statistka nastopa v reklami proizvajalca športne pijače, kjer so glavne vloge odigrali teniška igralka Serena Wiliams, nogometaš Lionel Messi, košarkar Michael Jordan in atlet Usain Bolt.

Nogometašico Ženskega nogometnega kluba Radomlje Tjašo Kavšak lahko vidite v novi reklami znanega proizvajalca energetskih športnih pijač, v kateri so glavno vlogo odigrali največji zvezdniki športa. Poleg nogometnega mojstra Lionela Messija, teniške igralke Serene Williams, košarkarske legende Michaela Jordana in atleta Usaina Bolta se v reklami pojavi tudi vzhajajoča zvezda ženskega nogometa, komaj 16-letna Kolumbijka Gisela Robledo Gil, kar je velika promocija ženskega nogometa. Reklamo so snemali tudi na slovenskih lokacijah.

Reklama za športno pijačo, v kateri nastopa tudi slovenska nogometašica:

To je bilo prvo pojavljanje v reklami za 21-letno Korošico Tjašo Kavšak. Nogometašica Ženskega nogometnega kluba Radomlje, ki se že 11 let posveča nogometu, se je v reklami za energetsko pijačo Gatorade znašla povsem po naključju.

Tjaša je bila del ekipe statistov, ki so reklamo snemali tudi na slovenskih tleh. Foto: osebni arhiv "Predstavniki agencije ABC Casting so nas obiskali na treningu v Radomljah, tam so nas posneli in fotografirali, nato so me čez nekaj dni povabili na avdicijo. Tudi tam sem nekaj malega morala odigrati, prav tako so me fotografirali in nazadnje izbrali za vlogo statistke v reklami," nam je povedala Kavšakova.

Snemalni kadri tudi v Stožicah in športnem parku Svoboda na Viču

Snemanje je potekalo septembra lani, v ekipi statistov pa je bilo še pet Slovencev, večinoma je šlo za nogometaše. Ti v reklami igrajo nadobudne športnike, ki obiščejo pripravljalno bazo Goat Camp (GOAT oz. Greatest Of All Times je okrajšava za najboljšega vseh časov), kjer trenirajo športne zvezde, ki jih podpira proizvajalec športnih napitkov. Tudi sicer so ekipo statistov večinoma sestavljali nogometaši, nekaj jih je bilo tudi iz Barcelone, mesta, kjer igra eden od glavnih protagonistov reklame Lionel Messi.

Snemanje je potekalo tudi v Stožicah in športnem parku Svoboda, kjer je nastopil tudi dvojnik Lionela Messija. Foto: osebni arhiv

Prvi dan je snemanje potekalo v garaži športne dvorane v Stožicah. "Na prizorišču smo se zbrali ob 3. uri zjutraj, edino navodilo je bilo, naj pridemo z umitimi lasmi in brez ličil. Prizor smo posneli pred zelenim zaslonom (green screen)," je povedala mlada nogometašica, ki je v mlajših kategorijah (U-17 in U-19) igrala tudi v slovenski reprezentanci.

Drugi dan so snemali v Zagrebu, prav tako večinoma pred zelenim zaslonom, tretji dan pa so se za snemanje znova vrnili v Slovenijo, kjer so snemali na nogometnem igrišču v parku Svoboda na Viču. Tam se jim je pridružil tudi uradni Messijev dvojnik.

Vzhajajoča športna zvezda: nogometašica



Eno od ključnih vlog v reklami je odigrala perspektivna nogometašica, komaj 16-letna kolumbijska reprezentantka Gisela Robledo Gil, kar je po besedah Andreje Leskovšek McQuarrie, predsednice ŽNK Radomlje, pomemben signal o vzponu ženskega nogometa, ki ga vedno bolj prepoznavajo tudi sponzorji.



Svojo priložnost v reklami je dobila tudi komaj 16-letna kolumbijska nogometašica Gisela Robledo Gil, kki velja za eno najbolj perspektivnih imen v svetu ženslega nogometa. Foto: Getty Images "Vedno več organizacij in podjetij prepoznava meteorni porast ženskega nogometa in njegovega pomena na in ob igrišču," ugotavlja Leskovšek McQuarriejeva in dodaja: "Nogometašice in ženski nogomet ponujajo idealno priložnost za to, da zbodejo družbo, predvsem našo, in zastarela prepričanja, da je nogomet moški šport," je o tem povedala Leskovšek McQuarriejeva.

Tjaša je del reklame opazila na Messijevem Instagramu. "Takoj sem preverila še na YouTubu in bila zelo zadovoljna s končnim izkupičkom. Ko snemaš pred 'green screenom', si težko predstavljaš, kako bo vse skupaj videti."