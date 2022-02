Prispevek Slovencev, ki ne bo nikoli pozabljen

Slovenski alpinisti so leta 1979 v Nepalu spisali dve pomembni zgodbi - po novi smeri so dosegli vrh Everesta in v Managu odprli šolo za nepalske gorske vodnike. O pomenu šole, ki je močno zaznamovala razvoj tega dela sveta, in dvojezični monografiji Z znanjem do zvezd, ki je pravkar izšla, bodo v petek, 18. februarja, spregovorili na Festivalu gorniškega filma, ki se s premiero filma Stena – vzpon do zlata začenja danes.

Dvojezična monografija Z znanjem do zvezd: Slovenska šola za nepalske gorske vodnike, ki jo je zasnovala in uredila Mojca Volkar Trobevšek, je posvečena vizionarju Alešu Kunaverju ter inštruktorjem in zdravnikom, ki so 40 let prostovoljno razdajali svoje znanje, izkušnje in čas ter prispevali k temu, da je Nepal danes turistično razvita dežela z odlično izobraženimi vodniki in vrhunskimi alpinisti, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije.

Skokovit napredek

"V celotni zgodbi o slovenski šoli za nepalske gorske vodnike, ki jo je začel Aleš Kunaver, sta najbolj fascinantna razvoj dogodkov in napredek, ki se je zgodil," poudarja urednica knjige Mojca Volkar Trobevšek.

"Leta 1979, ko so slovenski inštruktorji prvič prišli v Manang, so tečajniki prišli na tečaj revno opravljeni, nekateri komaj obuti, nekateri celo bosi. Dobrih štirideset let pozneje so njihovi potomci, ki so se tudi šolali v mananški šoli, opravili vrhunski alpinistični vzpon, prvi zimski vzpon na drugo najvišjo goro na svetu K2. Dota slovenske šole za gorske vodnike v Nepalu je tako dvojnega značaja - pripomogla je h gospodarskemu razvoju države, saj se je z opolnomočenimi domačini (višinskimi nosači, lastniki trekinških agencij ...) lahko razcvetel gorniški turizem, Nepalci pa so se tudi s pomočjo slovenskega znanja razvili v vrhunske alpiniste, ki zdaj stopajo v korak s tujimi narodi, ki že od nekdaj osvajajo njihove vrhove."

Praktične vaje na dvorišču Foto: Darja Jenko

Na 28 tečajih izobrazili več kot 900 tečajnikov

V slovenski šoli za nepalske gorske vodnike so od leta 1979 do leta 2013 izvedli 28 tečajev, na katerih so 911 ljudem predali osnovno alpinistično znanje, na prvih 17 tečajih pa tudi vodniško znanje. Tečaj je izvedlo 112 različnih inštruktorjev in zdravnikov, od tega 56 iz Slovenije, nekateri tudi večkrat.

Predstavitev knjige Z znanjem do zvezd in pogovor z ustvarjalci bosta v petek, 18. februarja, ob 17.30 na 16. Festivalu gorniškega filma v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Preberite še: