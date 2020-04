New York žaluje, koronavirus vzel priljubljenega meščana

Novi koronavirus seje smrt v zvezni državi New York. Življenje je izgubilo že več kot 10 tisoč ljudi, od tega skoraj sedem tisoč v mestu, ki do prihoda bolezni covid-19 ni nikoli spalo, zdaj pa doživlja eno od največjih nočnih mor.

Življenje je izgubil tudi 48-letni športni fotograf Anthony Causi. Čeprav si je mislil, da mu novi koronavirus ne more do živega, se je grdo motil. Ko so ga pred dobrimi tremi tedni sprejeli v newyorški bolnišnici in ga zaradi težav z dihanjem priključili na respirator, se je še zadnjič javil na spletnem omrežju Instagram. Pristavil je fotografijo z dopisom: ''Nikoli si nisem domišljal, da bi se mi lahko pripetilo kaj takšnega. Mislil sem, da sem neuničljiv.''

Anthony Causi, beloved Post sports photographer, dies of coronavirus at 48 https://t.co/QNfc5pN5v1 pic.twitter.com/vPH3825FXQ — New York Post (@nypost) April 13, 2020

Novica o njegovi smrti je v nedeljo hitro odjeknila po Velikem jabolku in šokirala športno javnost, njegov delodajalec, newyorški časnik New York Post pa mu je v ponedeljkovi izdaji namenil vso zadnjo stran. Objavil je njegovo fotografijo in zapisal: ''Naše oči, naše srce. Izguba za naše mesto.''

The back page: "There are some people in our lives whose impact is so immediate, and so permanent, it’s all but impossible to remember a time when they weren’t a part of us. That was Anthony." https://t.co/SJHh1zNJOh pic.twitter.com/zxDCW9EY6b — New York Post Sports (@nypostsports) April 13, 2020

We are deeply saddened by the passing of New York Post photographer Anthony Causi. We want to remember our friend by sharing a few of his photos.



📸: @ACausi pic.twitter.com/Wapniiv60m — New York Mets (@Mets) April 13, 2020

Anthony Causi was a fixture at the Garden and one of the best photographers in the business. He was a warm person with a great personality and will be missed. We send our deepest condolences to his family.https://t.co/c5GpcmabP2 — NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) April 13, 2020

Causi je bil zelo priljubljen športni delavec v New Yorku, mož in oče dveh otrok. V 25-letni karieri se je tesno povezal z vsemi največjimi newyorškimi klubi, ki igrajo v ligah NBA, NFL, NHL in MLB. Športniki so ga oboževali, bil je prijazen in vedno dobre volje.

''Bil je naš kolega, prijatelj in odličen novinar. Bil je eden od najboljših športnih fotoreporterjev v New Yorku. Posnel je vse, kar se je v newyorškem športu zgodilo pomembnega v zadnjih 25 letih,'' je dejal glavni urednik New York Post Stephen Lynch in dodal, kako so se ob novici, da je Causi pozitiven z novim koronavirusom, odzvali številni zvezdniki newyorških klubov in mu poslali najrazličnejša sporočila podpore.

''Bog je našel svojega angela med fotografi,'' je ob izgubi Causija med drugim zapisal igralec bejzbola Todd Frazier, ki je v karieri nosil dres New York Yankees in New York Mets.

Anthony Causi’s kindness, talent touched everyone in NY sports https://t.co/Y2wLockjC7 pic.twitter.com/SPCPLMOhvc — New York Rangers (@rangersfanclub) April 13, 2020