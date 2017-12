Ne, dolgočasno zagotovo ne bo!

Šport v letu 2018

Ko v enem letu Slovenija postane evropski prvak v košarki, se veseli bronaste kolajne na svetovnem rokometnem prvenstvu, časti kolesarja z etapno zmago na touru in odličje na svetovnem prvenstvu, pozdravi novo smukaško kraljico, se navdušuje nad navdihujočimi predstavami legionarjev v najmočnejših evropskih klubskih tekmovanjih ter ligah NHL in NBA ali pa kot za stavo pozdravlja vrhunske dosežke na evropskih in svetovnih prvenstvih v številnih (ne)olimpijskih športih, se je od takšnega leta res težko posloviti. A smo se. Od pravljičnega leta 2017. Kakšno bo na rezultatski ravni leto, v katero smo pravkar vstopili, je sicer težko napovedati. Zato pa lahko z veliko gotovostjo trdimo, da bo to športno izjemno pestro leto, na kar nas bodo opozorili že udarni januarski ritmi, ko boste že lahko stiskali pesti #ZaNaše.

Žan Kranjec bo eden od slovenskih adutov na ZOI. Foto: Getty Images Še 39 dni do ZOI

Rokometni navdušenci že odštevajo dneve do začetka evropskega prvenstva na Hrvaškem. A eden od dveh velikih vrhuncev leta, zimske olimpijske igre v Pjongčangu, bo na sporedu čez natančno 39 dni. Slovenski športniki bodo v Južni Koreji nastopali tudi pod vtisom izjemne bere iz Sočija 2014. Iz Rusije so se namreč vrnili s kar osmimi kolajnami. Letos, roko na srce, slovenska zimska druščina ni tako močna in raznolika kot pred štirimi leti. Deloma zaradi upokojitev in poškodb, obenem pa tudi zaradi nižje točke na nihajoči rezultatski krivulji. Vseeno so pretekli tedni vendarle ponudili nekaj imen, ki obljubljajo boj za kolajno, dodatno vznemirljivost pa bo tokratni olimpijski odpravi dala tudi hokejska reprezentanca.

Nogometni praznik z napako

Koledarsko drugi, a za številne kar prvi športni dogodek leta pa bo žal minil brez slovenskega tekmovalnega pridiha. Slovenski nogometaši se bodo pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča podali v novoustanovljeno ligo narodov, medtem ko bodo svetovno prvenstvo gledali le prek malih ekranov. 'Mundial' bo od 14. junija do 15. julija gostilo ducat štadionov v Rusiji. Med njimi tudi Lužniki v Moskvi, kjer bo potekala finalna tekma. Pred njo pa nas čaka enomesečni festival najboljšega nogometa s številnimi svetovnimi zvezdniki.

Lionel Messi in/ali Cristiano Ronaldo: zgodba se nadaljuje tudi v letu 2018. Foto: Reuters

Slovenija tudi v vlogi gostitelja

V globoki senci nogometnega svetovnega prvenstva pa se bo že ta mesec začelo tudi evropsko prvenstvo v futstalu. O tem dogodku bomo zanesljivo slišali in brali občutno več kot ob predhodnih srečanjih najboljših evropskih dvoranskih nogometašev. Razlog je povsem preprost: prvenstvo bo namreč gostila Ljubljana (30. 1.–10. 2.). To pa še zdaleč ne bo edini večji športni dogodek v naših krajih. Že ta teden bo Kranjska Gora gostila Zlato lisico. Dva meseca pozneje še pokal Vitranc. Pri nas bodo potekali tudi svetovni pokali v teku na smučeh, deskanju, smučarskih skokih, plezanju, gimnastiki … V tem letu pa bomo izvedeli tudi, ali bo Planica leta 2023 gostila svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah. Kocka bo padla na majskem kongresu FIS v Grčiji.

Luka Dončić: leto 2017 je bilo njegovo. Kaj pa 2018? Foto: Sportida

Tekmovali bodo še …

"A to še ni vse," bi dejal znani glas v klasičnem prodajnem televizijskem oglasu. Besede si velja izposoditi tudi zdaj, ko smo že porabili osrednja športna streliva leta. Poleg osrednjih dogodkov in stalnic na vsakoletnih koledarjih velja opozoriti še na številna druga tekmovanja. Tako se bodo nadaljevale kvalifikacije za nastop na košarkarskem svetovne prvenstvu 2019 na Kitajskem, v katerih Slovenija upa, da bo reprezentančni dres znova oblekel Luka Dončić, za katerega pa bo po klubskih aktivnostih pomemben datum predvsem 21. junij, ko naj bi se njegovo ime pojavilo na naboru lige NBA.

Sicer pa ... Tarragona bo junija gostila sredozemske igre, atlete čaka evropsko prvenstvo v Berlinu, odbojkarje svetovno prvenstvo v Italiji in Bolgariji, veslače svetovno prvenstvo v Plovdivu, jadralce svetovno v Aarhusu, kolesarje pa v Innsbrucku, plavalce evropsko v Glasgowu, kajakaši in kanuisti se bodo vrnili v Rio de Janeiro, kjer bodo na voljo kolajne svetovnega prvenstva … Se vrnemo k iztočnici? Res, ni se bilo lahko posloviti od športnega leta 2017. A letos nam dolgčas zagotovo ne bo.

Slovenski rokometaši bodo med prvimi ogreli slovenske navijaške dlani. Že ta mesec jih čaka EP pri sosedih. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ne spreglejte

JANUAR:

6.-7. Alpsko smučanje: svetovni pokal, ženske, Kranjska Gora

12.-28. Rokomet: EP, Hrvaška

20.-21. Deskanje: svetovni pokal, paralelni veleslalom, Rogla

20.-21. Smučarski tek: svetovni pokal, moški, ženske, Planica

24. Nogomet: žreb za ligo narodov

27.-28. Smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Ljubno ob Savinji

30. 1.-11. 2. Dvoranski nogomet: EP v futsalu, Ljubljana

FEBRUAR:

9.-25. XXIII. zimske olimpijske igre, Pjongčang

24. Nogomet: začetek spomladanskega dela Prve lige Telekom Slovenije

MAREC:

1.-4. Atletika: dvoransko SP, Birmingham

3.-4. Alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Kranjska Gora

9.-18. XII. zimske paraolimpijske igre, Pjongčang

22.-25. Smučarski skoki: svetovni pokal, finale, moški, Planica

31. 3.-6. 4. Hokej: SP divizije II (skupina A), ženske, Maribor

APRIL:

11. Hokej: začetek končnice lige NHL

14. Košarka: začetek polfinala končnice v ligi NBA

17. Košarka: liga Aba, morebitna 5. tekma finala

22.-28. Hokej: SP divizije I (skupina A), Budimpešta

26.-29. Judo: EP, Tel Aviv

26.-29. Reli: SP, reli po Argentini

26. 4.-3. 5. Nogomet: evropska liga, polfinale

MAJ:

4.-20. Hokej: SP elitne skupine, Köbenhavn, Herning

4.-27. Kolesarstvo: dirka po Italiji

13.-19. FIS: kongres Mednarodne smučarske zveze, Costa Navarino

18.-20. Košarka: evroliga, final 4 v Beogradu

26. Nogomet: liga prvakov, finale, Kijev

26.-27. Rokomet: liga prvakov, final 4, Köln

27. Nogomet: zadnji krog Prve lige Telekom Slovenije

27. Košarka: liga Nova KBM, morebitna peta tekma finala

30. Nogomet: finale pokala Slovenije

31. Košarka: začetek finala lige NBA

31. 5.-3. 6. Športna gimnastika: svetovni pokal, Koper

JUNIJ:

1.-3. Kajak/kanu: EP v slalomu, Praga

13.-17. Kolesarstvo: dirka po Sloveniji

14. 6.-15. 7. Nogomet: SP 2018, Rusija

21. Košarka: nabor lige NBA

22. 6.-1. 7. Sredozemske igre: Tarragona

JULIJ:

7.-29. Kolesarstvo: dirka po Franciji

30. 7.-12. 8. Jadranje: SP olimpijskih razredov, Aarhus

AVGUST:

3.-12. Plavanje: EP, Glasgow

6.-11. Tenis: Slovenia Open, Portorož

6.-12. Atletika: EP, Berlin

15. Nogomet: superpokal Uefe, Talin

23.-26. Kajak/kanu: SP, mirne vode, Montemor-o-Velho

25. 8.-16. 9. Kolesarstvo: dirka po Španiji

31. 8.-14. 9. Strelstvo: SP, Čangvon

SEPTEMBER:

9.-16. Veslanje: SP, Plovdiv

10.-30. Odbojka: SP, moški, Bolgarija/Italija

16.-23. Judo: SP, Baku

18.-19. Nogomet: liga prvakov, začetek nove sezone

18.-23. Namizni tenis: EP, Alicante

22.-30. Kolesarstvo: cestno SP, Innsbruck

26.-30. Kajak/kanu: SP v slalomu, Rio de Janeiro

29.-30. Športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, Kranj

OKTOBER:

6.-18. Olimpizem: OI mladih, Buenos Aires

25. 10.-3. 11. Gimnastika: SP v športni gimnastiki, Doha

28. Atletika: 23. ljubljanski maraton, Ljubljana

NOVEMBER:

10.-11. Tenis: finale pokala federacij

23.-25. Tenis: finale Davisovega pokala

DECEMBER:

2. Nogomet: žreb kvalifikacij za EP

3.-9. Biatlon: svetovni pokal, Pokljuka

7.-11. Plavanje: SP v kratkem bazenu, Hangzhou

16. Olimpizem: volilna skupščina OKS