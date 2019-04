Našli profesionalne alpiniste, ki jih je zasul plaz #video

Avstrijska alpinista David Lama, Hansjörg Auer in Američan Jess Roskelley so se skušali povzpeti po vzhodni steni na Howse Peak, a jih je zasul plaz. Zdaj so njihova trupla našli.

Skupino vrhunskih alpinistov so začeli pogrešati prejšnjo sredo. Zaradi slabih vremenskih razmer je bilo reševanje oteženo, vse manj pa je bilo možnosti, da bi David Lama, Hansjörg Auer in Jess Roskelley preživeli.

Kanadske oblasti so sporočile, da so zračne reševalne službe videle znake več plazov, kjer so našli pogrešane alpiniste, ki so skušali v Skalnem gorovju v Kanadi v narodnem parku Banff preplezati zahtevno smer M16 v steni Howse Peaka. Smer, ki je bila v vsej zgodovini preplezana le enkrat.

V zapisu Parks Canada so zapisali, da sočustvujejo s svojci, prijatelji in ljubljenimi ter jim izrekajo sožalje.

Vsi trije so bili v alpinističnih krogih zelo cenjeni. Lama je bil del dvojca, ki je izvedel prosti vzpon na težavno pot Cerro Torre v južni Patagoniji.

Auer je nedavno zaključil solo vzpon na vrh Lupghar Sar West (7181 m) v pakistanskem območju Karakorum.

Roskelley je leta 2003 pri 20 letih postal najmlajši Američan, ki se je povzpel na najvišjo goro na svetu Mount Everest. Njegov oče je bil prav tako alpinist in se je v 70-letih prejšnjega stoletja povzpel na Howse Peak, vendar po drugačni smeri, kot si jo je zadal njegov sin.

"To je takšna pot, na kateri moraš imeti prave razmere, sicer se lahko vse skupaj sprevrže v nočno moro," je pred odhodom na pot dejal Američan in na žalost so se uresničile zle slutnje.