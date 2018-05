Mariborčana, osumljena prometa z dopinškimi sredstvi, v hišnem priporu

V uradu predsednice mariborskega sodišča so za STA še pojasnili, da se omenjena zadeva še vedno nahaja v fazi preiskave.

Kot je znano, so kriminalisti pri obeh v preiskavi, ki je potekala tudi s pomočjo prikritih preiskovalnih ukrepov s sodelovanjem tajnih delavcev, našli prepovedano snov darbepoetin, ki se nahaja v zdravilu Aranesp 500.

V poznejših hišnih preiskavah so zasegli še zdravila Dexamethason, ki vsebuje nedovoljeno snov v športu deksametazon, Apaurin, ki vsebuje diazepam, Morfin in Helex, ki vsebuje prepovedano drogo alprazolam.

Po doslej znanih podatkih sta osumljena od septembra lani do aprila letos na območju Slovenije in Hrvaške storila 21 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in nedovoljenimi snovmi v športu, za katere se je tudi izkazalo, da so škodljive zdravju.

S snovmi naj bi osumljena oskrbovala tako aktivne kot rekreativne športnike, večinoma atlete, ki so jih varnostni organi že naznanili protidopinški agenciji Sloada.

Trgovanja z dopingom sta osumljena zdravstveni delavec Boris Špes in atletski trener AD Štajerska Maribor Igor Šalamun. Foto: Mediaspeed

Po poročanju medijev naj bi bila osumljena zdravstveni delavec Boris Špes in atletski trener AD Štajerska Maribor Igor Šalamun. V primeru obsodbe jima grozi do 15 let zapora.

Izredni strokovni nadzor, ki so ga na pljučnem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor izvedli po dopinški aferi, sicer po pisanju Večera ni razkril nepravilnosti v ravnanju z zdravili. Kriminalisti so namreč sumili, da je osumljeni zdravila za prodajo na črnem trgu kradel iz bolnišnic.