Legendarni nemški vratar presenetil goste enega od lokalov v Dalmaciji #foto

Manuel Neuer, vratar nemške nogometne reprezentance in nogometnega kluba Bayer München, tudi letos počitnikuje na hrvaški obali in se ne izogiba stikom z domačini. Včeraj je v enem od lokalov delil avtograme in zbranim plačal pijačo.

Nemški vratar Manuel Neuer je eden redkih turistov na Makarski rivieri, zato njegova prisotnost še toliko bolj bode v oči.

Sloviti Nemec, ki na dopustu kondicijo vzdržuje tudi na kolesu, se je včeraj ustavil v enem od lokalov v kraju Gata blizu Omiša, kjer je po poročanju portala Slobodna Dalmacija delil avtograme, gostom lokala pa plačal pijačo.

34-letni vratar Bayerna in nemške nogometne reprezentance je z veseljem poziral z ljubitelji nogometa, ki jih je presenetil v lokalu, za nameček pa se je za spomin na obisk podpisal tudi na vrata lokala.

Neuer je po pisanju Slobodne Dalmacije že več let tesno povezan s Hrvaško. Za to je najbolj zaslužen Toni Tapalović, Neuerjev nekdanji soigralec pri Schalkeju, danes trener vratarjev pri Bayernu, kamor naj bi prestopil prav na željo Neuerja. Tapalović spada v krog najtesnejših Neuerjevih prijateljev, Nemca pa je poleg vratarskih trikov naučil igrati tudi igro s kartami belot in nekaj hrvaških besed. Neuer naj bi se med hrvaškimi glasbeniki najbolj navduševal nad Jasminom Stavrosom. Ta je v enem od intervjujev razril, da je bil Neuer že večkrat gost njegovih koncertov, da ga je vedno ogovoril v hrvaškem jeziku in da si je vedno zaželel slišati skladbo Dal bi sto Amerik (Dao bi sto Amerika).

Neuerja s Hrvaško povezuje tudi tesno prijateljstvo z nekdanjim vratarjem Tonijem Tapalovićem. Pred leti sta skupaj igrala za Schalke, danes pa za Bayern, kjer Tapalović opravlja vlogo trenerja vratarjev. Foto: Getty Images

Neuer je tudi lani letoval na hrvaški obali. Z ženo Nino sta obiskala Hvar in Dubrovnik, pred leti pa je počitnikoval tudi v turističnem naselju Brela na Makarski rivieri.

Neuer je letos z Bayernom osvojil dvojno krono, avgusta pa ga čaka nadaljevanje lige prvakov.

