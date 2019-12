LeBron James in Serena Williams športnika desetletja po izboru Associated Press

Ameriški košarkarski superzvezdnik LeBron James, ki je svoj pečat pustil tako pri Clevelandu, Miamiju in zdaj z odličnimi predstavami nadaljuje v dresu Los Angeles Lakers, in teniška zvezdnica Serena Williams sta postala športnika desetletja po izboru ameriške tiskovna agencija Associated Press.

James je igral v osmih zaporednih finalih najmočnejše košarkarske lige na svetu NBA. Nobeden košarkar v zadnjih desetih letih ni zmagal na več tekmah ali osvojil več nagrad za najkoristnejša igralca MVP, kot jih je on. To so samo vrhunci njegovega zadnjega desetletja in ni presenetljivo, da se ga je prijel vzdevek Kralj.

Pred njim so med drugim športniki desetletja postali golfist Tiger Woods, hokejist Wayne Gretzky in še en golfist Arnold Palmer.

"Dodajte deset let učenja, težav, dobrega, odličnega, slabega in vsaka pametna oseba, ki želi zrasti, se bo nekaj naučila iz vseh teh izkušenj. Pred desetimi leti sem ravno dopolnil 25 let. Zdaj bom star 35 in sem v boljšem položaju v življenju in bolje vem, kaj si želim v življenju," je za Associated Press povedal James, ki ravno danes, 30. decembra, praznuje 35. rojstni dan.

Na drugo mesto se je v glasovanju novinarjev agencije uvrstil Američan Tom Brady, ki v ameriškem nogometu blesti v dresu New England Patriots. Tretje mesto je zasedel atletski zvezdnik Jamajčan Usain Bolt, četrto argentinski nogometni virtuoz Lionel Messi, peto pa ameriški plavalec Michael Phelps, ki je na olimpijskih igrah osvojil 28 odličij, od tega 23 zlatih.

Foto: Reuters

Ženska športnica desetletja je postala teniška zvezdnica Serena Williams, ki je v tem času osvojila dvanajst lovorik za grand slam. V zadnjih desetih letih nobena druga igralka ni osvojila več kot treh. Poleg tega je bila kar tri leta in pol neprestano številka ena ženskega tenisa, s čimer se je po številu zaporednih tednov na vrhu lestvice WTA izenačila z nemško teniško igralko Steffi Graff.

Osemintridesetletna Williamsova je prav tako najstarejša teniška igralka, ki ji je v času profesionalnega tenisa uspelo osvojili turnir velike četverice.

"Ko se bodo pisale zgodovinske knjige, je mogoče, da bo odlična Serena Williams najboljša športnica vseh časov. Jaz jo kličem kar Serena Superpowers (Serena Supermoč, op. STA) - to je miselnost zmagovalca. Ne glede na možnosti, vedno verjame vase," je za Associated Press ob tem dejala Stacey Allaster, med letoma 2009 in 2015 predsednica združenja poklicnih teniških igralk WTA.

Tudi od drugega so petega mesta so se zvrstile njene rojakinje. Drugo mesto je zasedla telovadka Simone Biles, tretje plavalka Katie Ledecky, četrto in peto pa alpski smučarki, zdaj že upokojena Lindsey Vonn in mlada Mikaela Shiffrin.

