Javna napoved prvega moža OKS: Zneske nagrade bomo iz bruta poskušali pretvoriti v neto

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec je ob današnji predaji čeka z denarno nagrado dobitnikoma srebrne oz. bronaste olimpijske medalje Jakovu Faku in Žanu Koširju napovedal, da iščejo način, kako bi poskrbeli za to, da bi bile denarne nagrade za športnike po novem izplačane v neto, ne bruto zneskih, od katerih morajo plačati davek.

Srebrna in bronasta olimpijska medalja Jakova Faka in Žana Koširja po novem krasita steno slavnih v Slovenskem izobraževalnem centru v ljubljanskem BTC, kjer so replike vseh slovenskih olimpijskih medalj. Foto: Urban Urbanc/Sportida

50 dni po koncu olimpijskih iger v Pjongčangu je Olimpijski komite Slovenije z umestitvijo dveh slovenskih olimpijskih kolajn na steno slavnih v Slovenskem izobraževalnem centru v ljubljanskem BTC zaprl olimpijsko poglavje 2018.

Intervju z Žanom Koširjem in Jakovom Fakom o prihodnosti, višini denarnih nagrad in drugih temah, bomo objavili v torek zjutraj.

Prvi mož OKS Bogdan Gabrovec je napovedal, da iščejo način, kako bi znesek nagrade, ki športniku pripada ob osvojitvi olimpijske medalje, iz bruto zneska pretvorili v neto, kar pomeni, da na nagrado ne bi bilo treba plačati davka. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Z umestitvijo kolajn Jakova Faka in Žana Koširja v steno slavnih, kjer so replike vseh slovenskih olimpijskih medalj (tudi iz obdobja nekdanje Jugoslavije), in še enim ogledom videa s slovenskimi nastopi v Južni Koreji so sklenili olimpijsko zgodbo leta 2018.

S tem se tudi končujejo olimpijske obveznosti slovenskih olimpijcev, ki so sorazmerne z višino uspeha, doseženega v Južni Koreji. Višji kot je položaj na rezultatski lestvici, več je obveznosti.

MInistrica v odhodu Maja Makovec Brenčič čestita Žanu Koširju. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Glavna protagonista neformalnega druženja, ki so se ga poleg Gabrovca in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maje Makovec Brenčič udeležili še direktor Smučarske zveze Slovenije Franci Petek, podpredsednik OKS Iztok Čop, predsednik uprave BTC Jože Mermal in drugi, sta bila biatlonec Jakov Fak, dobitnik olimpijskega srebra v Pjongčangu, in Žan Košir, ki se je domov vrnil z olimpijskim bronom v deskanju.

OKS je dobitnikoma olimpijskih medalj v Pjongčangu podelil čeka za 17.500 oz. 15 tisoč evrov. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Fak je od OKS za srebro prejel ček v višini 17.500 evrov, Košir pa za bron 2.500 evrov manj. Ministrstvo jim je že prejšnji mesec podelilo 12.810 evrov za srebro in 8.540 evrov nagrade za bron.

Gabrovec je ob tem poudaril, da je vlada samo za lani športu namenila 30 milijonov evrov, in napovedal, da bodo poiskali način, da se bodo denarne nagrade, ki jih podeljuje OKS, po novem neto, ne bruto zneski, saj morajo športniki od vsote, ki jo dobijo, poravnati še davek.

Stena slavnih je bogateljša za dve novi repliki. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Fak je priznal, da je to njegova zadnja olimpijska obveznost, ki jih je sicer ta mesec opravljal z veseljem. Zdaj se bo posvetil družini, osredotočen pa je tudi na zadnja dela v hiši, kamor naj bi se Fakovi vselili 10. junija.

Optimističen je bil tudi Košir, ki ga še ta teden čaka sestanek na Smučarski zvezi Slovenije, kar je v času pred sezono sploh prvič.

"Ne vem, ali to pomeni, da bomo našli skupno besedo o prihodnosti in bodo začeli z nami delati bolj sistematično ali pa nam bodo samo dali vedeti, da denarja ni in da naj mi povemo, kako naprej," je razmišljal Košir, ki je slab teden dni po osvojitvi svoje tretje olimpijske kolajne, kar je največ med slovenskimi (moškimi) športniki, prvič postal oče.