Član Moka podvomil v izvedbo OI v Tokiu

Dvomi v uspešno izvedbo olimpijskih iger v Tokiu v letu 2021 so se začeli pojavljati tudi znotraj Mednarodnega olimpijskega komiteja. Kanadčan Richard Pound, najstarejši po stažu v Moku, je v petek močno podvomil v izvedbo načrtovano med 23. julijem in 8. avgustom letos, poročajo agencije.

"Ne morem biti prepričan, saj val okužb še vedno stoji kot slon v prostoru," je danes, dobrega pol leta pred načrtovanim odprtjem, Pounda povzemal britanski BBC. Besede so nekako razumljive, saj je prav na Japonskem število okužb z novim koronavirusom vnovič močno v porastu.

V Tokiu so pred tem razglasili do konca meseca januarja celo izredne razmere, ker so števila okuženih in obolelih dosegla nove rekordne znamke. A še v četrtek so predstavniki Moka in lokalnega organizacijskega komiteja v japonski prestolnici zagotovili, vztrajajo pri načrtih za "načrtovano izvedbo varnih iger". V petek so na Moku to le še enkrat potrdili.

A širitev bolezni v tem tednu, manj kot 200 dni pred igrami, je nov razlog za skrb prirediteljev. V sredo so v Tokiu našteli 1591 novih okužb in s tem prvič presegli številko 1500. V četrtek je z 2447 okužbami sledil nov rekord. Japonski strokovnjaki pa so potrdili, da so tudi na Japonskem že odkrili okužbe z mutiranim virusom, ki se je sprva pojavil v Veliki Britaniji in ki naj bi bil v primerjavi s prvotnim virusom mnogo bolj prenosljiv med populacijo.

Prvi dvomi v Tokio 2021

Prav pandemija novega koronavirusa je bila že lani razlog, da so prireditelji igre prestavili za skoraj natančno leto dni. Pound pa je zdaj prvi med visokimi športnimi funkcionarji javno podvomil tudi v izvedbo v letu 2021.

Scenarijev je več in Pound je še enkrat pozval države, naj dajo pri cepljenju populacije prednost olimpijcem. "Športniki so pomembni vzorniki. Če se bodo cepili, bodo tudi javnosti poslali pomembno sporočilo, da pri cepljenju ne gre le za lastno zdravje, ampak tudi za solidarnost in obzir do zdravja soljudi v svojem okolju," je še dejal Pound, ki pa je takoj dodal, da naj bodo prvi na prednostni listi seveda zdravniki in drugo medicinsko osebje in vse najbolj rizične skupine.

Cepljenje pa za olimpijce, kot kaže, ne bo prisilno. Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je večkrat poudaril, da za nastop na igrah cepljenje ne bo obvezno, skupaj s prireditelji v Tokiu pa se zavzema, da bi se jih čim več odločilo za prostovoljno cepljenje. Gre za zdravje vseh udeležencev iger 11.000 športnikov ter vsaj toliko različnih funkcionarjev, medijskih delavcev in prostovoljcev. Še vedno pa ostaja odprto vprašanje gledalcev.

