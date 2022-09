Če je smeh pol zdravja … Padec italijanske novinarke postal spletni hit. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če je smeh pol zdravja, potem so gledalci italijanske razvedrilne oddaje Scherzi a parte (Šalo na stran) glede zdravja lahko pomirjeni. V četrtek so se lahko zelo zabavali na račun ene najbolj znanih športnih novinark Dilette Leotte, ki so jo v studiu najprej zalili z vodo s sluzjo, nato pa ji je na spolzkih tleh še spodrsnilo, kar je povzročilo nič kaj damski padec.