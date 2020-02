Celjani v Krškem, ples kroglic poskrbel tudi za prvoligaški par

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so danes izžrebali pare osmine finala slovenskega pokala. Predviden termin tekem je 11. marec, so sporočili iz RZS. Med njimi je le en par sestavljen izključno iz prvoligaških klubov, to je par Koper - Dobova. V četrtfinale pokalnega tekmovanja se bodo prebili zmagovalci parov.