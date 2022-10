Zorman opozarja na oteževalno okoliščino

"Oteževalna okoliščina pred četrtkovo tekmo je, da je Bosna in Hercegovina zamenjala celoten strokovni štab. Novo vodstvo je na seznam postavilo 21 rokometašev, od katerih jih je v zadnjih kvalifikacijah sodelovalo le deset. Novi sta skoraj celotna zunanja linija in sredina obrambe," pred današnjo prvo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 proti Bosni in Hercegovini poudarja slovenski selektor Uroš Zorman.

Slovenska rokometna reprezentanca bo v tem tednu odigrala uvodni kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji leta 2024. Slovenci se bodo danes v Mariboru ob 20. uri najprej pomerili z Bosno in Hercegovino, v nedeljo pa jih čaka še gostovanje na Kosovu. Prva ovira Slovenije na poti med evropsko elito bo BiH, ki je nastopila na zadnjem evropskem prvenstvu in ga končala po prvem delu. V zadnjem obdobju je doživela številne spremembe, saj ima nov strokovni štab, ki je dodobra prevetril igralski kader. Za ta kvalifikacijski teden je namreč, v primerjavi z zadnjimi reprezentančnimi akcijami, vpoklicana več kot polovica novih igralcev.

Slovenci se bodo danes zvečer pomerili z Bosno in Hercegovino. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Oteževalna okoliščina pred četrtkovo tekmo je, da je Bosna in Hercegovina zamenjala celoten strokovni štab. Novo vodstvo je na seznam postavilo 21 rokometašev, izmed katerih jih je v zadnjih kvalifikacijah sodelovalo le deset. Novi sta skoraj celotna zunanja linija in sredina obrambe. Tako je težko predvideti kakšne detajle igre, saj gre za spremembo jedra ekipe," pravi slovenski selektor Uroš Zorman. "Osredotočeni moramo biti predvsem nase. Odigrati bomo morali po najboljših močeh na obeh straneh igrišča. Obramba bo morala biti dobra, v napadu pa bo treba biti strpen, upoštevati dogovore in verjeti vase."

"Vse drugo kot dve zmagi bo razočaranje," pravi Janc. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenci, ki so se zbrali v nedeljo, so prvi trening v popolni zasedbi opravili šele v torek, ko sta se moštvu pridružila še člana Barcelone Domen Makuc in Blaž Janc. "Na obeh tekmah smo favoriti in tega se zavedamo, bo pa treba to pokazati na igrišču. Vse drugo kot dve zmagi bo razočaranje. To nikakor ne pomeni, da tekmece podcenjujemo, takšna je moja realna ocena razmerja moči," poudarja Janc. "V zadnjem letu rezultatsko morda nismo najbolj razpoloženi, je pa zdaj pravi čas, da stopimo skupaj in se vrnemo tja, kjer smo nekoč že bili. Vzdušje v reprezentanci nikoli ni bilo vprašljivo. Tudi tokrat je, kot vselej do zdaj, odlično. Vsi smo veseli in ponosni, da smo lahko tukaj. Zavedamo se, da moramo ti tekmi dobiti. S svojo kakovostjo in igro na pravi ravni bi morali obračuna končati z uspešnim izidom," je sklenil Janc.

Pred začetkom tega reprezentančnega tedna je selektor Zorman ostal brez treh poškodovanih rokometašev. Na desnem krilu bo prazno vrzel zakrpal Domen Novak, ki je izbrani vrsti pomagal že na prvi akciji z novim selektorjem. "Kljub kratkemu skupnemu času v tem tednu dobro treniramo. To je zelo pomembno, saj lahko le tako naredimo korak naprej v primerjavi z zadnjimi preizkusi. Treba je dvigniti glavo, iti naprej in dosegati nove zastavljene cilje," je prepričan 24-letni rokometaš.

Slovenci so favoriti skupine 7. Foto: Guliverimage

V nedeljo v Prištini

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so prvi favoriti v skupini 7. Poleg tekmecev iz BiH in Kosova v tej skupini nastopajo tudi Črnogorci. Slovenija se bo po uvodnih tekmah v tem tednu v nadaljevanju kvalifikacij v prvi polovici marca prihodnje leto dvakrat pomerila s Črno goro, konec aprila pa še z BiH v gosteh in Kosovom na domačem igrišču. Nastop na zaključnem turnirju med 10. in 28. januarjem 2024 si bodo izborile prvo- in drugouvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin, poleg njih pa štiri najboljše tretjeuvrščene.

Preberite še: