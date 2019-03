Po remiju z Avstrijo so Slovenke proti Češki izgubile. Za en gol.

Slovenke so se zbrale v Portorožu. Na pripravljalnem turnirju so remizirale z Avstrijkami in izgubile s Čehinjami.

Slovenke so se zbrale v Portorožu. Na pripravljalnem turnirju so remizirale z Avstrijkami in izgubile s Čehinjami. Foto: Rokometna zveza Slovenije

Selektor Bregar je za spopad s Češko začetno postavo pošteno premešal, kar se je poznalo tudi na igrišču. Čehinje so prve zadele in vodile skozi celotno tekmo. Po 30 minutah je razlika znašala pet golov, kmalu po začetku drugega dela pa hitro narasla na osem.

Podobno kot na prvi tekmi so Slovenke grešile iz lepo izdelanih situacij. V zadnjih dvajsetih minutah pa so naše rokometašice vendarle ujele pravi ritem. Po zaostanku s 17:25 so Slovenke odgovorile z delnim izidom 8:1 in se približale na le gol zaostanka, za izenačenje ali popoln preobrat pa jim je zmanjkalo časa.

Prvi polčas slab, drugi veliko boljši

"Danes smo začeli s precej spremenjeno postavo in se malo lovili, ampak kljub temu si ne bi smeli privoščiti, da smo v tekmo krenili brez energije. Potem smo našli pravo postavo v polju, ujeli ritem, začeli več teči in dosegli nekaj lahkih golov. Tako smo se v zadnjih 20 minutah dvignili in smo s tem delom tekme lahko zadovoljni," je po drugi tekmi na turnirju povedal Bregar.

"Prvi polčas smo začele slabo, sploh v napadu smo naredile veliko napak in zgrešile nekaj 'zicerjev'. V drugem polčasu smo v napadu igrale bolj organizirano in nadaljevale z zavzeto igro v obrambi kar nam je prineslo nekaj hitrih protinapadov in končni rezultat," pa je povedala Nina Žabjek, s tremi goli druga najboljša strelka Slovenije. Prva je bila z desetimi goli Nina Zulić.

HEP CROATIA CUP Petek, 22. marec:

Slovenija : Avstrija 23:23 (13:10)

Slovenija: Jurič, Regner, Strnad, Žabjek 2, Abina 6, Ferfolja 1, Vojnović, Zulić 8, Pišek 1, Pandžić, Vučko, Vrček , Svetik 1, Čopi 2, Beganović 2. Sobota, 23. marec:

Slovenija : Češka 25:26 (10:15)

Slovenija: Jurič 2, Regner 2, Strnad 1, Žabjek 3, Abina, Ferfolja, Vojnovič, Zulić 10, Pišek, Pandžić, Vučko 1, Vrček 2, Svetik 2, Čopi 1, Beganović 1. Nedelja, 24. marec ob 16.00:

Slovenija - Hrvaška

