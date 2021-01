Zaradi trebušne viroze alarm tudi v danskem taboru: kdo bo sploh lahko igral proti Hrvaški?

Danes bosta na sporedu še zadnja dva obračuna v skupini II, kjer bo Hrvaška poskušala premagati Dansko in si, če bi Katar premagal Argentino (18.00), zagotoviti napredovanje v četrtfinale. Vse je že odločeno v skupini I, kjer sta si napredovanje zagotovili Madžarska in Španija.

Izbrancem Lina Červara, ki je že napovedal slovo od selektorskega položaja, gresta pred današnjo odločilno tekmo na roko dva ključna dejavnika.

Prvi je ta, da so si Danci, ki branijo naslov svetovnega prvaka iz leta 2019, že zagotovili prvo mesto v skupini in s tem napredovanje v četrtfinale, kar pomeni, da danes ne bodo na vsak način lovili zmage. Drugi je to, da se podobno kot v slovenskem taboru tudi igralci in strokovni štab Danske spopadajo s hudo trebušno virozo.

Hrvaški mediji hudomušno poročajo, da medtem ko Hrvati mrzlično preračunavajo, kako do napredovanja, branilci naslova razmišljajo zgolj o tem, kako čim prej priteči do stranišča.

Danski selektor Nikolaj Jacobsen se je znašel v težkem položaju. Foto: Reuters

Danski selektor Nikolaj Jacobsen je priznal, da je trebušna viroza zajela skoraj vso reprezentanco. Tako kot pri Slovencih so se prve težave začele kazati v soboto.

Takrat je zbolel najboljši danski rokometaš, levi zunanji Mikkel Hansen, čigar stanje je najslabše, še vedno ne more jesti in komaj govori, kmalu za njim sta zbolela še Johan Hansen, ki se prav tako počuti zelo slabo, in fizioterapevtka Anja Greve.

Tudi Mads Mensah, Morten Olsen in Lasse Andersson so imeli simptome okužbe, a so stisnili zobe in kljub temu odigrali sobotno tekmo z Japonsko. Po tej sta zbolela še trener vratarjev Michael Bruun in sam selektor, poroča danski časnik Politiken.

Najboljši danski rokometaš Mikkel Hansen se spopada z neprijetno trebušno virozo. Foto: Reuters

"Ko taka okužba prodre v ekipo, se izredno hitro širi. Zelo je nadležno in zelo nas moti. Pazimo, kolikor je to mogoče, in se izogibamo medsebojnim stikom (zdravi del reprezentance je bil v soboto na ogledu piramid, op. a. ), zmanjkalo pa nam je tudi že sob za samoizolacijo," je potožil selektor, ki ne ve, na koga bo nocoj na tekmi proti Hrvaški sploh lahko računal. Jasno je, da bo najboljše igralce poskušal odpočiti za četrtfinalno tekmo.

"Stanje je tako, da Simon Hald in Mathias Gidsel včeraj sploh nista želela zapuščati sobe, samo da bi ostala v bližini stranišča. Vse več je okuženih, skoraj vsi v reprezentanci imamo podobne težave," je še razkril strateg danske reprezentance.