Med evropsko klubsko smetano tudi Slovenka

Zaključni turnir v rokometni ligi prvakinj

Prve favoritinje zaključnega turnirja so igralke madžarskega Györa. Branilke lanskega naslova so v tej sezoni doživele tudi kakšen poraz več, na pomembnih tekmah pa niso odpovedale. Skupinski in glavni del so končale na prvem mestu, v četrtfinalu pa so zanesljivo izločile tekmice iz črnogorske Podgorice s skupnim izidom 56:48.

Festival velemojstric na madžarsko-romunskem obračunu

Madžarski Györ ima zelo zveste navijače, ki so v zadnjih letih večkrat gostovali v Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar Madžarska ekipa je prepolna zvezdnic, tu je neuničljiva domača igralka Anita Görbicz, poleg nje pa močna "mednarodna kolonija" - Norvežanke Kari Aalvik Grimsboe, Nora Mork in Stine Oftedal, Danka Anne Mette Hansen, Nizozemki Yvette Broch in Cornelia Nycke Groot, Nemka Anja Althaus ...

Zvezdniško zasedbo iz Györa v polfinalu čaka prav tako mednarodno pisana ekipa iz romunske prestolnice, kjer igrajo same velemojstrice rokometne igre, kot so Švedinje Isabelle Gullden, Nathalie Hagman in Sabina Rosengren Jacobsen, Norvežanki Marit Frafjord in Amanda Kurtović, Francozinja Saurina Camille Ayglon in Gnonsiane Niombla ter prva dama romunskega rokometa Cristina Neagu.

Vardar s številnimi nekdanjimi krimovkami

Hrvatica Andrea Penezić je pred leti branila barve Krima. Foto: Urban Urbanc/Sportida Lepe možnosti za končno zmago imajo tudi igralske iz Rostova, ki so v skupinskem delu celo premagale tekmice iz Györa. Barve te ekipe večinoma zastopajo najboljše ruske igralke, dodatno žlahtnost pa prispevajo Francozinja Siraba Dembele, Črnogorka Katarina Bulatović, Španka Alexandrina Cabral Barbosa in Brazilki Mayssa Raquel De Oliveira Pessoa in Ana Paula Rodrigues Belo.

V polfinalu jih čakajo prav tako izjemno kakovostne igralke iz Skopja, ki so nastopile na vseh zaključnih turnirjih lige prvakinj, a vselej ostale praznih rok. Lani so po hudem boju in podaljšku v finalu morale priznati premoč tekmicam iz Györa, za Vardar, kjer igrajo številne nekdanje krimovke - poleg Slovenke Barbare Lazović tudi Srbkinji Andrea Lekić in Dragana Cvijić ter Hrvatica Andrea Penezić -, pa bo letošnji turnir zaradi negotove prihodnosti kluba najbrž zadnja možnost za končno zmago.

Slovenske barve v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini so v tej sezoni zastopale igralke Krima Mercatorja, zmagovalke lige prvakinj v letih 2001 in 2003 pa zaradi slabega gmotnega položaja niso bile enakovredne najmočnejšim tekmicam. Kljub temu so se prebile v glavni del tekmovanja, kjer so zasedle šesto mesto.