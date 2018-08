Rokometaši Celja ostajajo silno ambiciozni

Rokometaši Celja Pivovarne Laško v zadnjih letih vselej na inovativen način vstopajo v novo sezono. V preteklosti so uvodne novinarske konference pripravljali v muzejih, tovarnah in gradovih, v novo tekmovalno sezono so vstopali tudi v zdraviliščih in na vse bolj priljubljenih supih, letos so načrte razgrnili na poligonu varne vožnje na Vranskem.

Nekaj pa se pri Celjanih ni spremenilo, še vedno so silno ambiciozni. Na domačem prizorišču želijo zadržati mesto najboljših ter ubraniti naslova državnih in pokalnih zmagovalcev, na mednarodni sceni pa pustiti čim globlji pečat, čeprav zaradi finančne podhranjenosti niso več konkurenčni najboljšim evropskim tekmecem.

Foto: Gregor Katič/Celje PL

Izbranci velenjskega stratega na celjski klopi Branka Tamšeta ne skrivajo, da kljub "prevetreni" zasedbi - po koncu minule sezone so klub zapustili številni nosilci igre, kot so Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar, Urban Lesjak, Matic Suholežnik, Luka Mitrović, Ivan Slišković - nameravajo naskakovati 23. naslov državnih in 22. naslov pokalnih zmagovalcev.

V mesto ob Savinji so letos poleti prišli Klemen Ferlin, Rok Ovniček, Kristijan Horžen, Srb Draško Nenadić in Hrvat Josip Šarac, ki so se pridružili Aljažu Panjtarju, Tilnu Kodrinu, Davidu Razgorju, Danielu Dušebajevu, Jaki Malusu, Maticu Grošlju, Janu Jurečiču, Galu Marguču, Igorju Aniću in Kristianu Bećiriju, v trenažni proces pa je vključena tudi "pomlad" celjskega kluba. Celjska zasedba ima tudi novega direktorja kluba, vršilko dolžnosti Sašo Lešek je v začetku tega meseca zamenjal Rok Plankelj.

Foto: Gregor Katič/Celje PL

Celjani so v pripravljalnem obdobju odigrali enajst tekme, na devetih so zmagali, enkrat pa so igrali neodločeno in izgubili. Generalko pred tekmami za točke bodo imeli v petek, 31. avgusta, ko bodo gostovali pri madžarskem velikanu iz Veszprema, prvo pomembno tekmo pa odigrali sredi prihodnjega tedna, ko se bodo z novomeško Krko pomerili za končno zmago v slovenskem superpokalu. Tekma se bo v sredo, 5. avgusta, v dolenjski prestolnici začela ob 20. uri.

Foto: Gregor Katič/Celje PL

"Današnja novinarska konferenca je ena od najlepših v mojem trenerskem mandatu na klopi Celja in upam, da jih bo v tej sezoni še nekaj," je na današnjem snidenju celjskega rokometnega velikana na poligonu varne vožnje AMZS na Vranskem uvodoma dejal Tamše in dodal: "V pripravljalnem obdobju prioriteta niso bile zmage, temveč uigravanje novih igralcev z našim obstoječim kadrom. V tem trenutku smo nekje na polovici poti, a moram poudariti, da moji varovanci delajo maksimalno in se trudijo po svojih najboljših močeh. Imeli smo nekaj manjših težav s poškodbami, v tem trenutku pa so vsi zdravi. V petek je pred nami generalka v Veszpremu, nato pa bomo začeli naskakovati končno zmago v državnem in pokalnem tekmovanju ter v slovenskem superpokalu."

Razgor ostaja kapeten ekipe

Kapetanski trak bo tudi v tej sezoni nosil David Razgor, pred novo sezono pa je dejal: "Pripravljalni del smo dobro opravili, a vedno je lahko še boljše. S trenutnim delom smo lahko zadovoljni, novinci so se dobro vklopili tako na igrišču kot ob njem, cilji pa ostajajo nespremenjeni. V našem klubu si želimo oba domača naslova, v ligi prvakov pa bomo skušali narediti korak naprej. Po imenih skupina resda ni atraktivna, tako kot je bila v minuli sezoni, a gre za izjemno kakovostno in zahtevno skupino."

Foto: Žiga Zupan/Sportida

"V novi sezoni ne bomo sodelovali v regionalni ligi Seha, zato bomo bolj aktivni v državnem prvenstvu in ligi prvakov. Vsa ta tekmovanja začenjamo z vso resnostjo, veliko pozornosti pa bomo namenili tudi poslovnemu delu in še bolj poskušali dvigniti raven organiziranosti kluba. Ne spimo na lovorikah, delamo in merimo na cilje iz minule sezone, v Evropi pa je naš cilj preboj v osmino finala. Eden od večjih izzivov ostaja digitalizacija kluba, gremo korak za korakom," je dejal novi direktor kluba Rok Plankelj.

Celjani bodo nastope v elitni skupini lige prvakov začeli sredi septembra. Njihovi tekmeci v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini so francoska PSG in Nantes, madžarski Pick Szeged, nemški Flensburg-Handewitt, danski Skjern, hrvaški Zagreb in ukrajinski Motor Zaporožje.