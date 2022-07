Celjane okrepil tunizijski reprezentant

Njegov matični klub je Hammamet, zadnji dve sezoni pa je nastopal na Portugalskem. Najprej za Vitorio, v zadnji sezoni pa za Sporting.

Okrepljeni v novo sezono



RK Celje Pivovarna Laško se je dogovoril za prihod 21-letnega vratarja, tunizijskega reprezentanta, Yassina Belkaeid, ki je bil v zadnji sezoni član portugalskega Sportinga.



Več: https://t.co/1WZ16KyJaG pic.twitter.com/ohWVe7a5lV — RK Celje Piv. Laško (@RKCPL) July 5, 2022

Yassin Belkaeid je član mladih reprezentanc Tunizije, kjer je večkrat opozoril nase, nastopal na dveh afriških prvenstvih, svetovnem prvenstvu U-19 in v članski selekciji dvakrat na sredozemskih igrah.

"S to pogodbo so se zame uresničile sanje igrati v ligi prvakov z enim največjih rokometnih klubov na svetu. Zavedam se, da me čaka še veliko dela, a obljubim lahko veliko profesionalizma in zmagovalne miselnosti, s katero bomo s soigralci premagovali ovire," je Afričan presrečen, da bo lahko izkusil moč najboljših evropskih klubov. "Ob Gaberšku in Bojiću bo dvignil konkurenco na vratarski poziciji, kar je vsekakor dobrodošlo v vsaki ekipi. Gre za zelo delovnega in energičnega rokometaša in verjamemo, da bo v ekipo prinesel nekaj novega ter okrepil borbeni duh," dodaj novi direktor celjskega kluba Miroslav Benicky.

Belkaeid je nase opozoril tudi v portugalskem prvenstvu in pokalu, so še zapisali pri Celju, kjer je s Sportingom obakrat dosegel drugo mesto, petkrat pa je bil izbran za najkoristnejšega igralca tekme.