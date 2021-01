Veselin Vujović našel nov rokometni izziv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veselin Vujović, nekdanji selektor slovenske rokometne reprezentance in tudi trener Kopra, si je našel nov klub. Vodil bo Borac.

Veselin Vujović, nekdanji selektor slovenske rokometne reprezentance in tudi trener Kopra, si je našel nov klub. Vodil bo Borac. Foto: Mario Horvat/Sportida

Veselin Vujović, nekdanji selektor slovenske rokometne reprezentance in tudi trener Kopra, si je našel nov klub. Kot pišejo bosanski mediji, je podpisal petmesečno pogodbo z banjaluškim Borcem, pogodba pa se lahko tudi podaljša. Vujović, ki je s Slovenijo osvojil bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu, je bil nazadnje trener Zagreba.

Na klopi aktualnega državnega prvaka, trenutno pa drugouvrščene ekipe domačega prvenstva, bo Črnogorec zamenjal Mirka Mikića, ki ostaja v strokovnem štabu.

"Klub je bil zadovoljen z delom Mikića, toda v razgovoru z njim smo zaključili, da ekipa za uresničitev ambicij v domačih in evropskih tekmovanjih potrebuje še bolj priznanega strokovnjaka. Vujović nam ni postavljal nobenih velikih zahtev. Za klub in nasploh tukajšnji rokomet je prihod nekdanjega odličnega rokometaša in tudi uspešnega trenerja velika stvar," je dejal predsednik Borca Saša Kondić.

Preberite še: